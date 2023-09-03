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    Все новости спорта

    Сложат ли испанцы титул чемпиона мира?

    Испания — Канада. Ставка (к. 2.03) и прогноз на баскетбол, чемпионат мира, 3 сентября 2023 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на Сборная Испании
    Прогноз и ставки на Испания — Канада
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    Франция — экс соперник «Канады» по чемпионату мира
    Испания сыграет против Бразилии в рамках второго группового этапа чемпионата мира. Группа L. Играть будут на стадионе «Индонезия Арена». Матч пройдет 3 сентября, начало — в 16:30 мск. Испания — Канада: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Испания

    Сборная Испании упустила возможность выйти в плей-офф чемпионата мира досрочно, проиграв в минувшем туре Латвии (69:74).

    Несмотря на поражение в 5 очков, в составе сборной Испании отличился Гильермо Эрнангомес. Центровой испанской команды и «Нью-Орлеан» отправил в кольцо сборной Латвии 14 очков.

    Сборная Испании на первом и втором групповых этапах переиграла Кот-д'Ивуар (94:64), команду Бразилии (96:78) и Ирана (85:65).

    Канада

    Канадец Шэй Гилджес-Александер из «Оклахомы» — один из лучших игроков по подборам на чемпионате мира. В четырёх для сборной Канады матчах Гилджес-Александер совершил 89 подборов.

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    Канадцы получили фиаско в четвертой игре чемпионата мира, уступили бразильцам (65:69).

    До этой встречи «кленовые» добились побед над Францией (95:65), Ливаном (128:73) и Латвией (101:75).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в победу гостей: победа Испании — 3.20, победа Канады — 1.02.

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    Прогноз: Канада — явный фаворит пары и должен с легкостью разобраться с соперником.

    Ставка: Фора Испании (-6.5) с коэффициентом 2.03.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности поединка.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 169 с коэффициентом 2.01.

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    Испания — Канада: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 03.09.2023. Прогнозы на баскетбол. Сложат ли испанцы титул чемпиона мира?
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