Испания сыграет против Бразилии в рамках второго группового этапа чемпионата мира. Группа L. Играть будут на стадионе «Индонезия Арена». Матч пройдет 3 сентября, начало — в 16:30 мск. Испания — Канада: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Испания

Сборная Испании упустила возможность выйти в плей-офф чемпионата мира досрочно, проиграв в минувшем туре Латвии (69:74).

Несмотря на поражение в 5 очков, в составе сборной Испании отличился Гильермо Эрнангомес. Центровой испанской команды и «Нью-Орлеан» отправил в кольцо сборной Латвии 14 очков.

Сборная Испании на первом и втором групповых этапах переиграла Кот-д'Ивуар (94:64), команду Бразилии (96:78) и Ирана (85:65).

Канада

Канадец Шэй Гилджес-Александер из «Оклахомы» — один из лучших игроков по подборам на чемпионате мира. В четырёх для сборной Канады матчах Гилджес-Александер совершил 89 подборов.

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Канадцы получили фиаско в четвертой игре чемпионата мира, уступили бразильцам (65:69).

До этой встречи «кленовые» добились побед над Францией (95:65), Ливаном (128:73) и Латвией (101:75).

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в победу гостей: победа Испании — 3.20, победа Канады — 1.02.

Прогноз: Канада — явный фаворит пары и должен с легкостью разобраться с соперником.

Ставка: Фора Испании (-6.5) с коэффициентом 2.03.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности поединка.

Альтернативная ставка: Тотал больше 169 с коэффициентом 2.01.