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    Сможет ли Словения обойти Германию?

    Германия — Словения. Ставка (к. 2.60) и прогноз на баскетбол, чемпионат мира, 3 сентября 2023 года

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    Лука Дончич
    Германия сыграет против Словении в рамках второго группового этапа чемпионата мира. Группа K. Играть будут на стадионе «Окинава Арена». Матч пройдет 3 сентября, начало — в 14:10 мск. Германия — Словения: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. ЧМ-2019 (м). Группа J 03 Сентября 2023 года
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    Германия

    Сборная Германии вышла на первое место в группе К, одержав в 4-х матчах 4 победы.

    За плечами немецкой команды выиграны матчи над Грузией (100:73), Финляндией (101:75), Австралией (85:82) и Японией(81:63).

    Баскетболисты Гордона Герберта завоевали путевку в четвертьфинал чемпионата мира после победы над Грузией. Вклад в победу команды внес Маодо Ло, защитник набрал в матче 18 очков.

    Словения

    Сборная Словении занимает второе место. Команда также одержала на баскетбольном мундиале 4 победы.

    В стартовых матчах словенцы разгромили Венесуэлу (100:85) и Грузию (88:67). Во втором групповом этапе были повержены Кабо-Верде (92:77) и Австралия (91:80).

    Все прогнозы на баскетбол

    Лидер сборной Словении Лука Дончич лидирует в топе чемпионата мира. Игрок набрал 109 очков в 4-х матчах. А ещё он совершил 27 передач.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в победу хозяев: победа Германии — 1.51, победа Словении — 2.60.

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    Прогноз: Играют лидеры квартета К, которые уже обеспечили места в плей-офф чемпионата мира. Выиграть может любая команда, но мы остановим свой выбор на словенцах.

    Ставка: Победа Словении с коэффициентом 2.60.

    Альтернативный прогноз: Можно жидать результативного баскетбола.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 178 с коэффициентом 2.02.

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    Германия — Словения: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 03.09.2023. Прогнозы на баскетбол. Сможет ли Словения обойти Германию?
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