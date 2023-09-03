Германия сыграет против Словении в рамках второго группового этапа чемпионата мира. Группа K. Играть будут на стадионе «Окинава Арена». Матч пройдет 3 сентября, начало — в 14:10 мск. Германия — Словения: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Германия

Сборная Германии вышла на первое место в группе К, одержав в 4-х матчах 4 победы.

За плечами немецкой команды выиграны матчи над Грузией (100:73), Финляндией (101:75), Австралией (85:82) и Японией(81:63).

Баскетболисты Гордона Герберта завоевали путевку в четвертьфинал чемпионата мира после победы над Грузией. Вклад в победу команды внес Маодо Ло, защитник набрал в матче 18 очков.

Словения

Сборная Словении занимает второе место. Команда также одержала на баскетбольном мундиале 4 победы.

В стартовых матчах словенцы разгромили Венесуэлу (100:85) и Грузию (88:67). Во втором групповом этапе были повержены Кабо-Верде (92:77) и Австралия (91:80).

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Лидер сборной Словении Лука Дончич лидирует в топе чемпионата мира. Игрок набрал 109 очков в 4-х матчах. А ещё он совершил 27 передач.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в победу хозяев: победа Германии — 1.51, победа Словении — 2.60.

Прогноз: Играют лидеры квартета К, которые уже обеспечили места в плей-офф чемпионата мира. Выиграть может любая команда, но мы остановим свой выбор на словенцах.

Ставка: Победа Словении с коэффициентом 2.60.

Альтернативный прогноз: Можно жидать результативного баскетбола.

Альтернативная ставка: Тотал больше 178 с коэффициентом 2.02.