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    Пуэрториканцы одержат первую победу на ЧМ?

    Южный Судан — Пуэрто-Рико. Ставка (к. 2.19) и прогноз на баскетбол, чемпионат мира, предварительный раунд, 26 августа 2023 года

    Прогнозы на баскетбол
    Прогноз и ставки на Южный Судан — Пуэрто-Рико
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    Сборная Южного Судана
    В группе В предварительного раунда чемпионата мира сойдутся сборные Южного Судана и Пуэрто-Рико. Играть будут на стадионе «Смарта Аранета Колизеум». Матч пройдет 26 августа, начало — в 11:00 мск. Южный Судан — Пуэрто-Рико: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. ЧМ-2023. Группа B 26 Августа 2023 года
    South Sudan
  • ЧМ-2023. Группа B
  •  South Sudan 11:00 Пуэрто-Рико Пуэрто-Рико
  • Сан-Хуан
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    Южный Судан

    Сборная Южного Судана — дебютант чемпионата мира. Команда вышла в финальную часть после того, как выиграла свою отборочную группу, опередив сборные Египта и Сенегала.

    Южный Судан в квалификации чемпионата выдал выигрышную серию из пяти матчей: были обыграны Египет (97:77 и 85:65), ДР Конго (82:61 и 101:58), Сенегал (83:75).

    В рейтинге ФИБА сборная Южного Судана занимает 63 место

    Пуэрто-Рико

    Один из ключевых игоков сборной Пуэрто-Рико и «Нью-Орлеан» Жозе Альварадо не сможет сыграть в стартовой игре чемпионата мира против Южного Суда. У защитника пуэрториканцев травма.

    Пуэрто-Рико до последнего тур отбора билась за выход в финальную часть чемпионата мира. Играли против сборной Колумбии, выиграли во многом благодаря 14 очкам атакующего защитника Джиана Клавелла.

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    Эта победа помогла сборной Пуэрто-Рико набрать 20 очков и занять второе место в отборочной группе F. Первое место осталось за командой США. Ниже в турнирной таблице расположились мексиканцы и бразильцы.

    Сборная Пуэрто-Рико часто выходит на чемпионат мира — это уже будет 15 участие. 4 место 1990-го — лучший результат команды на первенстве планеты.

    В рейтинге ФИБА сборная Грузии занимает 32 место.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в победу гостей: победа Южного Судана — 2.16, победа Пуэрто-Рико — 1.72.

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    Прогноз: Фаворит пары, конечно же сборная Пуэрто-Рико, команда наверняка одержит победу.

    Ставка: Фора Пуэрто-Рико (-4.5) с коэффициентом 2.19.

    Альтернативный прогноз: Ещё один вариант сыграть на результативности поединка.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 162.5 с коэффициентом 2.00.

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    Южный Судан — Пуэрто-Рико: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 26.08.2023. Прогнозы на баскетбол. Пуэрториканцы одержат первую победу на ЧМ?
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