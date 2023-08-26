В группе В предварительного раунда чемпионата мира сойдутся сборные Южного Судана и Пуэрто-Рико. Играть будут на стадионе «Смарта Аранета Колизеум». Матч пройдет 26 августа, начало — в 11:00 мск. Южный Судан — Пуэрто-Рико: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Южный Судан

Сборная Южного Судана — дебютант чемпионата мира. Команда вышла в финальную часть после того, как выиграла свою отборочную группу, опередив сборные Египта и Сенегала.

Южный Судан в квалификации чемпионата выдал выигрышную серию из пяти матчей: были обыграны Египет (97:77 и 85:65), ДР Конго (82:61 и 101:58), Сенегал (83:75).

В рейтинге ФИБА сборная Южного Судана занимает 63 место

Пуэрто-Рико

Один из ключевых игоков сборной Пуэрто-Рико и «Нью-Орлеан» Жозе Альварадо не сможет сыграть в стартовой игре чемпионата мира против Южного Суда. У защитника пуэрториканцев травма.

Пуэрто-Рико до последнего тур отбора билась за выход в финальную часть чемпионата мира. Играли против сборной Колумбии, выиграли во многом благодаря 14 очкам атакующего защитника Джиана Клавелла.

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Эта победа помогла сборной Пуэрто-Рико набрать 20 очков и занять второе место в отборочной группе F. Первое место осталось за командой США. Ниже в турнирной таблице расположились мексиканцы и бразильцы.

Сборная Пуэрто-Рико часто выходит на чемпионат мира — это уже будет 15 участие. 4 место 1990-го — лучший результат команды на первенстве планеты.

В рейтинге ФИБА сборная Грузии занимает 32 место.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в победу гостей: победа Южного Судана — 2.16, победа Пуэрто-Рико — 1.72.

Прогноз: Фаворит пары, конечно же сборная Пуэрто-Рико, команда наверняка одержит победу.

Ставка: Фора Пуэрто-Рико (-4.5) с коэффициентом 2.19.

Альтернативный прогноз: Ещё один вариант сыграть на результативности поединка.

Альтернативная ставка: Тотал больше 162.5 с коэффициентом 2.00.