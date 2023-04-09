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    Завершит ли «Чикаго» регулярку на победной ноте?

    «Чикаго» — «Детройт». Прогноз (к. 2.25), ставка на матч регулярки НБА, 9 апреля 2023 года

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    Баскетбол. НБА 09 Апреля 2023 года

    «Чикаго»

    «Чикаго» занял десятое место в Восточной конференции и вышел в плей-ин. У коллектива из Иллинойса отрицательный баланс побед и поражений. «Чикаго» добился 39 побед, потерпев при этом 42 поражения.

    В рамках минувшего игрового дня «Чикаго» прервал чёрную полосу игр, обыграв на своём пути «Даллас» (115:112). Ключевую роль в победе команды сыграл Коби Уайт, оформивший дабл-дабл из 24 очков и 11 передач.

    По-прежнему в лазарете команды с травмой колена находится защитник «Чикаго» Лонзо Болл. В строй вернулся защитник Джавонте Грин. А Патрик Беверли получил шанс на отдых.

    «Детройт»

    «Детройт» занял последнее 15 место в Восточной конференции. В этом сезоне команда из штата Мичиган провела 81 матч, одержав 17 побед и потерпев 64 поражения.

    К слову, «Детройт» прервал проигрышную серию из 11 матчей. В гостевом поединке «Пистонс» нанёс поражение «Индиане» (122:115). Джейден Иви сказал своё ключевое слово, забросив в кольцо соперника 29 очков.

    У «Детройта» в лазарете лежат девять игроков. С травмами ахилла, ноги, лодыжки и бедра на больничной койке находятся Богданович, Бёркс, Диалло, Каннингэм, Макгрудер и Стюарт.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Чикаго» — 1.39, победа «Детройта» — 3.34.

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    Прогноз: «Чикаго» в среднем за игру забрасывает 115 очков. В поединке с «Детройтом» команда из Иллинойса может забросить и больше.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Чикаго» больше 115.5 с коэффициентом 2.25.

    Альтернативный прогноз: А можно рискнуть в пользу результативности матча.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 226.5 с коэффициентом 2.48.

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    «Чикаго» — «Детройт»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 09.04.2023. Прогнозы на баскетбол. Завершит ли «Чикаго» регулярку на победной ноте?
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