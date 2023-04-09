Иллинойс. Чикаго. Стадион «Юнайтед Центр». Дата — 9 апреля. Время — 20:00 по мск. «Чикаго» — «Детройт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Чикаго»

«Чикаго» занял десятое место в Восточной конференции и вышел в плей-ин. У коллектива из Иллинойса отрицательный баланс побед и поражений. «Чикаго» добился 39 побед, потерпев при этом 42 поражения.

В рамках минувшего игрового дня «Чикаго» прервал чёрную полосу игр, обыграв на своём пути «Даллас» (115:112). Ключевую роль в победе команды сыграл Коби Уайт, оформивший дабл-дабл из 24 очков и 11 передач.

По-прежнему в лазарете команды с травмой колена находится защитник «Чикаго» Лонзо Болл. В строй вернулся защитник Джавонте Грин. А Патрик Беверли получил шанс на отдых.

«Детройт»

«Детройт» занял последнее 15 место в Восточной конференции. В этом сезоне команда из штата Мичиган провела 81 матч, одержав 17 побед и потерпев 64 поражения.

К слову, «Детройт» прервал проигрышную серию из 11 матчей. В гостевом поединке «Пистонс» нанёс поражение «Индиане» (122:115). Джейден Иви сказал своё ключевое слово, забросив в кольцо соперника 29 очков.

У «Детройта» в лазарете лежат девять игроков. С травмами ахилла, ноги, лодыжки и бедра на больничной койке находятся Богданович, Бёркс, Диалло, Каннингэм, Макгрудер и Стюарт.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Чикаго» — 1.39, победа «Детройта» — 3.34.

Прогноз: «Чикаго» в среднем за игру забрасывает 115 очков. В поединке с «Детройтом» команда из Иллинойса может забросить и больше.

Ставка: Индивидуальный тотал «Чикаго» больше 115.5 с коэффициентом 2.25.

Альтернативный прогноз: А можно рискнуть в пользу результативности матча.

Альтернативная ставка: Тотал больше 226.5 с коэффициентом 2.48.