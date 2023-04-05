Детройт. Штат Мичиган. «Литтл Сизарс-арена». Дата — 5 апреля. Время — 02:00 по мск. «Детройт» — «Майами»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Детройт»

«Детройт» занял последнее 15 место в Восточной конференции, команда давно потеряла шансы на выход в плей-ин турнира и просто завершается сезон в регулярке.

В этом сезоне команда из штата Мичиган провела 78 матчей, одержав 16 побед и потерпев 62 поражения. Команда не может выиграть уже девятый (!) поединок подряд, проиграв в минувшем туре «Орландо» (102:128).

14 марта — дата последней победы «Детройта». «Пистонс» на своей арене нанёс поражение «Индиане» (117:97).

До окончания сезона в регулярке «Детройту» осталось сыграть четыре матча. На «Литтл Сизарс-арену» приедут «Майами» и «Бруклин». Затем будут выездные встречи с «Индианой» и «Чикаго».

«Майами»

«Майами» продолжает цепляться за место в плей-офф. В последних матчах нужно побеждать, чтобы подняться на шестую строчку. А пока «хитовцы» довольствуются седьмым местом, которое даёт возможность сыграть в плей-ин.

«Майами» уже обеспечил себе участие в плей-ин ассоциации. В 78 матчах команда одержала 41 победу и потерпела 37 поражений.

Также команда прервала чёрную полосу игр, которая состояла три матча. Это стало возможно, после победы над «Далласом» (129:122). Лучшим игроком встречи стал Джимми Батлер, оформивший дабл-дабл из 35 очков и 12 передач.

Ранее команда уступила «Нью-Йорку» (92:101), «Торонто» (92:106) и «Бруклину» (100:129). До окончания регулярки «Майами» проведёт еще матчи с «Детройтом», «Филадельфией», «Вашингтоном» и «Орландо».

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей: победа «Детройта» — 7.50, победа «Майами» — 1.13.

Прогноз: «Майами» жаждет шестого места, да и соперника подходящий для достижения цели. Ожидаем успешной игры в исполнении гостевой команды.

Ставка: Фора «Майами» (-14.5) с коэффициентом 2.45.

Альтернативный прогноз: В среднем за матч игроки «Майами» забрасывают от 120 очков и более.

Альтернативная ставка: Индивидуальный тотал «Майами» больше 115.5 с коэффициентом 1.89.