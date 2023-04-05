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    «Чикаго» — «Атланта». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 05 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Чикаго» — «Атланта»
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    «Чикаго»
    Чикаго. Стадион «Юнайтед Центр». Дата — 05 апреля. Время — 03:00 по мск. «Чикаго» — «Атланта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 05 Апреля 2023 года

    «Чикаго»

    У «Чикаго» в последних поединках успехи куда лучше, чем были ещё несколько дней назад и подопечные Донована точно собираются попадать в плей-ин. За шесть последних матчей команда из Иллинойса проиграла всего лишь два раза.

    В последнем матче «быки» расправились с «Мемфисом». Зак Лавин и Демар Дерозан на двоих набрали 67 очков, что стало основой для победы над одним из лидеров Запада.

    На данный момент у «Чикаго» 38 побед и 40 поражений. Это позволяет рассчитывать 10 место в восточной конференции, и шансы приблизиться к «Атланте» весьма неплохие.

    «Атланта»

    «Атланта» играет с переменным успехом и после победы сразу следует поражение. С такими успехами на финише сезона подопечные Макмиллана могут рассчитывать лишь на участие в плей-ин.

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    В последнем сыгранном матче «Хоукс» только в овертайме одолели «Даллас», а Маррей набрал всего 25 очков. У Трэя Янга на один результативный балл меньше.

    На данный момент у «Атланты» 39 побед и 39 поражений. Это всего лишь девятое место в Восточной конференции, и положение на этой позиции весьма шаткое.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Чикаго» — 1.59, победа «Атланта» — 2.58.

    Прогноз: Хозяева выглядят более явными фаворитами на победу в предстоящем поединке.

    Альтернативный прогноз: Обычно перед большим перерывом клубы начинают показывать самый результативный баскетбол.

    Ставка: Ф2 (-8) с коэффициентом 2.43.

    Альтернативная ставка: «Самая результативная четверть — 2» с коэффициентом 3.50.

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    «Чикаго» — «Атланта»: прогноз, ставка (3.50), статистика, коэффициенты матча 05.04.2023. Прогнозы на баскетбол. Хозяева смогут приблизиться к соседу по таблице?
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