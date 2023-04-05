Чикаго. Стадион «Юнайтед Центр». Дата — 05 апреля. Время — 03:00 по мск. «Чикаго» — «Атланта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Чикаго»

У «Чикаго» в последних поединках успехи куда лучше, чем были ещё несколько дней назад и подопечные Донована точно собираются попадать в плей-ин. За шесть последних матчей команда из Иллинойса проиграла всего лишь два раза.

В последнем матче «быки» расправились с «Мемфисом». Зак Лавин и Демар Дерозан на двоих набрали 67 очков, что стало основой для победы над одним из лидеров Запада.

На данный момент у «Чикаго» 38 побед и 40 поражений. Это позволяет рассчитывать 10 место в восточной конференции, и шансы приблизиться к «Атланте» весьма неплохие.

«Атланта»

«Атланта» играет с переменным успехом и после победы сразу следует поражение. С такими успехами на финише сезона подопечные Макмиллана могут рассчитывать лишь на участие в плей-ин.

В последнем сыгранном матче «Хоукс» только в овертайме одолели «Даллас», а Маррей набрал всего 25 очков. У Трэя Янга на один результативный балл меньше.

На данный момент у «Атланты» 39 побед и 39 поражений. Это всего лишь девятое место в Восточной конференции, и положение на этой позиции весьма шаткое.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Чикаго» — 1.59, победа «Атланта» — 2.58.

Прогноз: Хозяева выглядят более явными фаворитами на победу в предстоящем поединке.

Альтернативный прогноз: Обычно перед большим перерывом клубы начинают показывать самый результативный баскетбол.

Ставка: Ф2 (-8) с коэффициентом 2.43.

Альтернативная ставка: «Самая результативная четверть — 2» с коэффициентом 3.50.