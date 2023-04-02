«Майами»
У «Майами» три поражения подряд в последних поединках и совсем плохое настроение перед встречей с опасным соперником.
«Хит» в последнем матче ожидаемо проиграли «Нью-Йорку», а больше всех геройствовал Винсент, который оформил 21 очко в кольцо клуба из «большого яблока».
На данный момент времени «Майами» находится на седьмой строчке своей конференции, имея с воем активе 40 побед и 37 поражений. В матче против «Далласа» расклад сил будет не в пользу хозяев.
«Даллас»
«Далласу» нужно форсировать события, чтобы просто обезопасить себя от завершения борьбы в этом сезоне, поэтому в предстоящем поединке он сделает все возможное, чтобы победить.
В последнем проигранном матче «Филадельфии» Ирвинга с Дончичем набрали 47 очков на двоих, но этого овсе равно не хватило для общей победы в той игре.
На данный момент «Даллас» располагается на 11 строчке в своей конференции, имея в активе 37 побед и 40 поражений. Радует, что последние встречи с «Майами» закачивались в основном в пользу техасского коллектива.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Майами» — 1.92, победа «Далласа» — 1.75.
Прогноз: Гостям нужнее, поэтому они победят в предстоящем поединке.
Альтернативный прогноз: Матч ожидается результативным.
Ставка: П2 с коэффициентом 1.75.
Альтернативная ставка: ТБ 231 с коэффициентом 2.18.