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    «Майами» — «Даллас». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 02 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Майами» — «Даллас»
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    «Даллас»
    Майами. Стадион «ФТКС Арена». Дата — 02 апреля. Время — 02:30 по мск. «Майами» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Майами»

    У «Майами» три поражения подряд в последних поединках и совсем плохое настроение перед встречей с опасным соперником.

    «Хит» в последнем матче ожидаемо проиграли «Нью-Йорку», а больше всех геройствовал Винсент, который оформил 21 очко в кольцо клуба из «большого яблока».

    На данный момент времени «Майами» находится на седьмой строчке своей конференции, имея с воем активе 40 побед и 37 поражений. В матче против «Далласа» расклад сил будет не в пользу хозяев.

    «Даллас»

    «Далласу» нужно форсировать события, чтобы просто обезопасить себя от завершения борьбы в этом сезоне, поэтому в предстоящем поединке он сделает все возможное, чтобы победить.

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    В последнем проигранном матче «Филадельфии» Ирвинга с Дончичем набрали 47 очков на двоих, но этого овсе равно не хватило для общей победы в той игре.

    На данный момент «Даллас» располагается на 11 строчке в своей конференции, имея в активе 37 побед и 40 поражений. Радует, что последние встречи с «Майами» закачивались в основном в пользу техасского коллектива.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Майами» — 1.92, победа «Далласа» — 1.75.

    Прогноз: Гостям нужнее, поэтому они победят в предстоящем поединке.

    Альтернативный прогноз: Матч ожидается результативным.

    Ставка: П2 с коэффициентом 1.75.

    Альтернативная ставка: ТБ 231 с коэффициентом 2.18.

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    «Майами» — «Даллас»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 02.04.2023. Прогнозы на баскетбол. У гостей хватит злости для победы во Флориде?
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