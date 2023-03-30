Иллинойс. Чикаго. Стадион «Юнайтед Центр». Дата — 30 марта. Время — 03:00 по мск. «Чикаго» — «Лос-Анджелес Лейкерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Чикаго»

«Чикаго» идёт на десятом месте Восточной конференции. Эта позиция даёт возможность сыграть в плей-ин ассоциации. В 75 матчах иллинойсцы одержали 36 побед и потерпели 39 поражений.

В рамках минувшего игрового дня «Чикаго» в гостях проиграл «Лос-Анджелес Клипперс» (112:124). Этой встречей преравалась выигрышная серия «быков», в которой были обыграны «Лос-Анджелес Лейкерс» (118:108) и «Портленд» (124:96).

По-прежнему в лазарете команды с травмой колена находится защитник «Чикаго» Лонзо Болл. Под вопросом участие ещё одного защитника Джавонте Грина. У игрока аналогичная травма.

До окончания регулярного чемпионата «Чикаго» осталось провести семь игр. Дома иллинойсцы сыграют против «Лейкерс», «Мемфиса», «Атланты» и «Детройта». В гостях запланированы встречи с «Далласом», «Шарлотт» и «Милуоки».

«Лос-Анджелес Лейкерс»

Победная серия «Лос-Анджелес Лейкерс» — всё. На домашней арене «озёрники» проиграли «Чикаго» (108:118). Несмотря на поражение отметим успешное возвращение Леброна Джеймса. Из-за травмы ноги игрок отсутствовал почти месяц. В матче с «Чикаго» он набрал 19 очков.

До этого «Лейкерс» нанёс поражения «Оклахоме» (116:111), «Финиксу» (122:111) и «Орландо» (111:105).

На данный момент «Лос-Анджелес» занимает девятое (!) место. Эта строчка даёт парво сыграть в плей-ин. От зоны плей-офф «озёрников» отделяют три победы.

В этом сезоне «Лос-Анджелес Лейкерс» провёл 75 матча, одержав 37 побед и потерпев 38 поражений.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей: победа «Чикаго» — 2.15, победа «Лос-Анджелес Лейкерс» — 1.81.

Прогноз: «Чикаго» в принципе может повторить успех, да у соперника снова в строю Джеймс, однако иллинойсцы играют дома и этот факт может сыграть на руку хозяевам.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.15.

Альтернативный прогноз: А можно рискнуть в пользу результативности матча.

Альтернативная ставка: Тотал больше 226.5 с коэффициентом 2.10.