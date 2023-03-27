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    «Бостон» — «Сан-Антонио». Прогноз (к. 5.50), ставка на матч регулярки НБА, 27 марта 2023 года

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    Баскетбол. НБА 27 Марта 2023 года

    «Бостон»

    «Бостон» уже обеспечил место в плей-офф ассоциации, команда в Восточной конференции идёт на втором месте. В 74 матчах «кельты» одержали 51 победу и потерпели 23 поражения.

    «Кельты» за последние пять матчей одержали четыре победы. Так баскетболисты из Бостона нанесли поражения «Миннесоте» (104:102), «Портленду» (126:112), «Сакраменто» (132:109) и «Индиане» (120:95).

    Матч с «Индианой» был последним. В этом поединке за «бостонских кельтов» наилучшего результата добился Джейсон Тейтум. Лидер «Бостона» набра 34 очка, сделал две передачи и совершил семь подборов.

    От травмы колена до сих не восстановился форвард «Бостона» Данило Галлинари. Возможно, пропустит игру с «Сан-Антонио» и защитник Пэйтон Притчард, у игрока травмирована пятка.

    «Сан-Антонио»

    Баскетболисты «Сан-Антонио» уже доигрывают сезон, команда в 74 матчах одержала всего 19 побед и потерпела 55 встреч. «Шпоры» в своей конференции занимают предпоследнее 14 место.

    Проигрышная серия «Сан-Антонио» составляет три матча, пришлось уступить «Вашингтону» (124:136), «Милуоки» (94:130) и «Нью-Орлеану» (84:119).

    19 марта — дата последней победы «Сан-Антонио». Неделю назад была обыграна «Атланта» (126:118).

    Пять игроков «Сан-Антонио» находятся вне игры. С травами колена в лазарете находятся Хем Бирч, Чарльз Бэсси и Джерем Сохан. У Ромео Лэнгфорда — травма бедра, а Зака Коллинас — мышечная травма.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Бостона» — 1.05, победа «Сан-Антонио» — 14.50.

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    Прогноз: В том что «Бостон» выиграет у «Сан-Антонио» — нет сомнений. Важно, как это сделают «кельты». Ожидается разгромная победа в исполнении вице-чемпиона.

    Ставка: П1 в 16-20 очков в с коэффициентом 5.50.

    Альтернативный прогноз: А можно сыграть на форе «Бостона».

    Альтернативная ставка: Фора «Бостона» (-16.5) с коэффициентом 2.02.

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    «Бостон» — «Сан-Антонио»: прогноз, ставка (5.50), статистика, коэффициенты матча 27.03.2023. Прогнозы на баскетбол. Вице-чемпион подтвердит класс?
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