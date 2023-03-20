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    Гости не оставят шансов своему сопернику?

    «Портленд» — «Лос-Анджелес Клипперс». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 20 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Портленд» — «Лос-Анджелес Клипперс»
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    «Лос-Анджелес Клипперс»
    Портленд. Стадион «Мода Центр». Дата — 20 марта. Время — 04:00 по мск. «Портленд» — «Лос-Анджелес Клипперс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Портленд»

    «Портленд» находится в удручающем состоянии и выхода из сложившегося кризиса не видно. Коллектив Биллапса проиграл уже пять матчей подряд и никакой речи о плей-офф и идти не может.

    В последнем поединке «Трэйл Блэйзерс» без вариантов уступили «Бостону», хоть Лиллард и набрал 41 очко.

    «Портленд» опустился уже на 13 место в своей конференции, имея «минус восемь» по разнице побед и поражений. В игре против «Лос-Анджелес Клипперс» гостей будет ждать, скорее всего, шестое поражение подряд.

    «Лос-Анджелес Клипперс»

    «Лос-Анджелес Клипперс» в последнем своем матче весьма неожиданно проиграла «Орландо», который откровенно не блещет в своей конференции. А до этого у подопечных Лю была четырех матчевая победная серия над довольно сильными соперниками.

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    В последнем поединке лучшим по набранным очкам в составе «парусников» оказался Пол Джордж, записавший на свой счет 30 баллов. Но без Леонарда его эффективность совсем не дала никакой пользы клубу.

    На данный момент времени «Лос-Анджелес Клипперс» уже на пятом месте в своей конференции с 37 победами и 34 поражениями. В игре против «Портленда» расклад сил в пользу гостей, но слишком расслабленно играть не стоит.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Портленда» — 2.63, победа «Лос-Анджелес Клипперс» — 1.58.

    Прогноз: Гости не способны оказать никакого сопротивления в нынешней своей форме.

    Альтернативный прогноз: Оба клуба набьют солидный тотал в этой игре.

    Ставка: Ф2 (-8) с коэффициентом 2.39.

    Альтернативная ставка: ТБ 240 с коэффициентом 2.19.

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    «Портленд» — «Лос-Анджелес Клипперс»: прогноз, ставка (2.39), статистика, коэффициенты матча 20.03.2023. Прогнозы на баскетбол. Гости не оставят шансов своему сопернику?
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