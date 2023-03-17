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    Чёрная полоса «Денвера» прервётся в Мичигане?

    «Детройт» — «Денвер». Прогноз (к. 2.22), ставка на матч регулярки НБА, 17 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Детройт» — «Денвер»
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    «Торонто» — «Денвер». Сезон 2022/2023
    Детройт. Штат Мичиган. «Литтл Сизарс-арена». Дата — 17 марта. Время — 02:00 по мск. «Детройт» — «Денвер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Детройт»

    «Детройт» лишился шансов на выход в плей-ин национальной ассоциации. Последний клуб Восточной конференции провёл 70 матчей в сезоне. В активе команды 16 побед и 54 поражений. Максимум на что может претендовать клуб из штата Мичиган — это13 место.

    Одна победа и четыре поражения — результат последних матчей с участием «Детройта». В последней встрече «Пистонс» потерпел фиаско от «Вашингтона» (97:117). Также с отрицательным показателем завершились матчи против «Индианы» (115:121), «Шарлотт» (103:113) и «Вашингтона» (117:119).

    Восемь игроков вне игры, именно такое количество баскетболистов находится в лазарете «Детройта». Среди травмированных Хамид Диалло, Исайя Ливерс, Марвин Багли, Хамид Диалло, Кейд Каннингем, Айзея Стюарт, Алек Бёркс и Джейден Иви.

    «Денвер»

    «Денвер» близок к тому, чтобы выйти в плей-офф НБА. «Самородков» от путевки в следующий раунд отделяют четыре собственные победы, а ещё ускорить процесс могут осечки «Миннесоты», «Оклахомы», «Далласа» и «Лос-Анджелес Лейкерс».

    В последних матчах «Денвер» буквально лихорадит. «Наггетсы» не могут выиграть уже четвёртую встречу, проиграв «Чикаго» (96:117), «Сан-Антонио» (120:128), «Бруклину» (120:122) и «Торонто» (110:125).

    Зеке Ннаджи и Коллин Гиллеспи — игроки лазарета команды. Больше месяца игроки не могут вернуться в строй «Денвера».

    «Денвер» — лидер Западной конференции, в 69 матчах команда выиграла 46 раз, проиграла — 23. Преимущество над преследователем — «Мемфисом» постепенно сходит на нет и составляет три победы.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей: победа «Детройта» — 6.10, победа «Денвера» — 1.17.

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    Прогноз: Для «Денвера» — прекрасный шанс, чтобы прервать чёрную полосу. Соперник — подходящий, аутсайдер ассоциации. Можно ожидать крупной победы в исполнении «самородков».

    Ставка: Фора «Денвера» (-15) с коэффициентом 2.22.

    Альтернативный прогноз:  В среднем за матч «Денвер» забрасывает 120 очков.

    Альтернативная ставка: Индивидуальный тотал «Денвера» больше 121.5 с коэффициентом 2.02.

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    «Детройт» — «Денвер»: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 17.03.2023. Прогнозы на баскетбол. Чёрная полоса «Денвера» прервётся в Мичигане?
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