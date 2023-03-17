Детройт. Штат Мичиган. «Литтл Сизарс-арена». Дата — 17 марта. Время — 02:00 по мск. «Детройт» — «Денвер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Детройт»

«Детройт» лишился шансов на выход в плей-ин национальной ассоциации. Последний клуб Восточной конференции провёл 70 матчей в сезоне. В активе команды 16 побед и 54 поражений. Максимум на что может претендовать клуб из штата Мичиган — это13 место.

Одна победа и четыре поражения — результат последних матчей с участием «Детройта». В последней встрече «Пистонс» потерпел фиаско от «Вашингтона» (97:117). Также с отрицательным показателем завершились матчи против «Индианы» (115:121), «Шарлотт» (103:113) и «Вашингтона» (117:119).

Восемь игроков вне игры, именно такое количество баскетболистов находится в лазарете «Детройта». Среди травмированных Хамид Диалло, Исайя Ливерс, Марвин Багли, Хамид Диалло, Кейд Каннингем, Айзея Стюарт, Алек Бёркс и Джейден Иви.

«Денвер»

«Денвер» близок к тому, чтобы выйти в плей-офф НБА. «Самородков» от путевки в следующий раунд отделяют четыре собственные победы, а ещё ускорить процесс могут осечки «Миннесоты», «Оклахомы», «Далласа» и «Лос-Анджелес Лейкерс».

В последних матчах «Денвер» буквально лихорадит. «Наггетсы» не могут выиграть уже четвёртую встречу, проиграв «Чикаго» (96:117), «Сан-Антонио» (120:128), «Бруклину» (120:122) и «Торонто» (110:125).

Зеке Ннаджи и Коллин Гиллеспи — игроки лазарета команды. Больше месяца игроки не могут вернуться в строй «Денвера».

«Денвер» — лидер Западной конференции, в 69 матчах команда выиграла 46 раз, проиграла — 23. Преимущество над преследователем — «Мемфисом» постепенно сходит на нет и составляет три победы.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей: победа «Детройта» — 6.10, победа «Денвера» — 1.17.

Прогноз: Для «Денвера» — прекрасный шанс, чтобы прервать чёрную полосу. Соперник — подходящий, аутсайдер ассоциации. Можно ожидать крупной победы в исполнении «самородков».

Ставка: Фора «Денвера» (-15) с коэффициентом 2.22.

Альтернативный прогноз: В среднем за матч «Денвер» забрасывает 120 очков.

Альтернативная ставка: Индивидуальный тотал «Денвера» больше 121.5 с коэффициентом 2.02.