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    «Вашингтон» сможет взять реванш за обидное поражение?

    «Вашингтон» — «Атланта». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 11 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Вашингтон» — «Атланта»
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    «Вашингтон»
    Вашингтон. Стадион «Кэпитал Уан Арена». Дата — 11 марта. Время — 03:00 по мск. «Вашингтон» — «Атланта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Вашингтон»

    Соперники выдали отличный боевой матч пару дней назад и «Вашингтон» вполне имел неплохие шансы спастись в конце матча, но не случилось (120:122)

    Больше всего очков в составе «Уизардс» оформил латыш Кристапс Порзингис (43 результативных балла). Кузма добавил в кольцо соперника 25 очков.

    На данный момент у «Вашингтона» 31 победа при 35 поражениях и десятое место в восточной конференции. «Атлантой» — не тот соперник, который будет дарить победы, поэтому нужно выходить на паркет с ещё большей мотивацией, нежели в последнем поединке между этими клубами.

    «Атланта»

    «Атланта» после двух поражений смогла одолеть «Вашингтон» на его паркете и клубу Макмиллана придется провести вторую подряд игру против «Уизардс».

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    В последнем матче клуб из Джорджии набрал 122 очка, а Трэй Янг отправил в кольцо «столичных» 28 очков.

    На данный момент у «Атланты» 33 победы и 33 поражения. Это дает право размещаться на восьмом месте в Восточной конференции. В матче против «Вашингтона» соперник будет жаждать взять реванш, но «Атланта» будет готова к такому развитию событий.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Вашингтона» — 2.14, победа «Атланты» — 1.83.

    Прогноз: Хозяева будут злыми и добьются победы в этом поединке.

    Альтернативный прогноз: Соперники покажут ещё более результативный баскетбол, недели игра в прошлом поединке между ними.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.14.

    Альтернативная ставка: ТБ 244 с коэффициентом 2.25.

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    «Вашингтон» — «Атланта»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 11.03.2023. Прогнозы на баскетбол. «Вашингтон» сможет взять реванш за обидное поражение?
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