Вашингтон. Стадион «Кэпитал Уан Арена». Дата — 11 марта. Время — 03:00 по мск. «Вашингтон» — «Атланта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вашингтон»

Соперники выдали отличный боевой матч пару дней назад и «Вашингтон» вполне имел неплохие шансы спастись в конце матча, но не случилось (120:122)

Больше всего очков в составе «Уизардс» оформил латыш Кристапс Порзингис (43 результативных балла). Кузма добавил в кольцо соперника 25 очков.

На данный момент у «Вашингтона» 31 победа при 35 поражениях и десятое место в восточной конференции. «Атлантой» — не тот соперник, который будет дарить победы, поэтому нужно выходить на паркет с ещё большей мотивацией, нежели в последнем поединке между этими клубами.

«Атланта»

«Атланта» после двух поражений смогла одолеть «Вашингтон» на его паркете и клубу Макмиллана придется провести вторую подряд игру против «Уизардс».

В последнем матче клуб из Джорджии набрал 122 очка, а Трэй Янг отправил в кольцо «столичных» 28 очков.

На данный момент у «Атланты» 33 победы и 33 поражения. Это дает право размещаться на восьмом месте в Восточной конференции. В матче против «Вашингтона» соперник будет жаждать взять реванш, но «Атланта» будет готова к такому развитию событий.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Вашингтона» — 2.14, победа «Атланты» — 1.83.

Прогноз: Хозяева будут злыми и добьются победы в этом поединке.

Альтернативный прогноз: Соперники покажут ещё более результативный баскетбол, недели игра в прошлом поединке между ними.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.14.

Альтернативная ставка: ТБ 244 с коэффициентом 2.25.