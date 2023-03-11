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    Продлит ли «Бруклин» чёрную полосу «Миннесоты»?

    «Миннесота» — «Бруклин». Прогноз (к. 2.00), ставка на матч регулярного сезона НБА, 11 марта 2023 года

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    Миннеаполис. Стадион «Таргет Центр». Дата — 11 марта. Время — 04:00 по мск. «Миннесота» — «Бруклин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 11 Марта 2023 года

    «Миннесота»

    Домашняя серия игр «Миннесоты» стартовала с поражения от «Филадельфии» (94:117). До этого «лесные волки» играли в гостях и одержали три победы над «Сакраменто» (138:134), «Лос-Анджелес Лейкерс» (110:102) и «Лос-Анджелес Клипперс» (108:101).

    Команде не хватает её лидера, вне игры по-прежнему находится Карл-Этони Таунс. У центрового сейчас травма икры.

    На данный момент «Миннесота» занимает восьмое место в турнирной таблице. Коллектив из Миннеаполиса провела 67 матчей при 34 победах и 33 поражениях.

    «Бруклин»

    Серия матчей «Бруклина» из трёх побед — всё. Ее удалось прервать лидеру Восточной конференции — «Милуоки» (113:118). До этого были победы над «Хьюстоном» (118:96), «Шарлотт» (102:86) и «Бостоном» (115:105).

    Вернёмся к последней встрече с «Милуоки». В этом поединке в составе «Бруклина» отметился Патти Миллс, защитник набрал 23 очка.

    «Сети» не смогут рассчитывать в предстоящей игре на ключевых игроков. Это Кэмерон Джонсон, Николас Клэкстон, Ройс О'Нил и Бен Симмонс. У баскетболистов травмы колена и ахилла.

    На данный момент «Бруклин» занимает шестое место в Восточной конференции, а это зона плей-офф ассоциации. В активе нью-йоркцев 37 побед, в пассиве — 29 поражений.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Миннесоты» — 1.53, победа «Бруклина» — 2.75.

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    Прогноз: Встречаются команды, которые любят играть в открытый баскетбол. В среднем матчи с участием «Миннесоты» и «Бруклина» завершаются за отметков в 230 очков.

    Ставка: Тотал больше 233 с коэффициентом 2.00.

    Альтернативный прогноз: А можно рискнуть в пользу гостевой команды, так как «Бруклин» сейчас на ходу, несмотря на проигрыш в последнем матче.

    Альтернативная ставка: Победа «Бруклина» с коэффициентом 2.75.

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    «Миннесота» — «Бруклин»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 11.03.2023. Прогнозы на баскетбол. Продлит ли «Бруклин» чёрную полосу «Миннесоты»?
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