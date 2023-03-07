Майами. Штат Флорида. «FTX Arena». Дата — 7 марта. Время — 03:30 по мск. «Майами» — «Атланта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Майами»

«Майами» прервал двухматчевую серию из проигрышей успешной игрой против «Атланты» (117:109). В матче против «ястребов» в составе коллектива из Флориды отличился Бэм Адебайо. Центровой оформил дабл-дабл из 30 очков и 11 подборов.

В последних матчах «Майами» также уступил «Нью-Йорку» (120:122) и «Шарлотт» (103:108). Плюс обменялся победами с «Филадельфией». Сначала был выигрыш со счётом 101:99, а затем проигрыш (96:119).

В составе «Майами» есть травмированные игроки. По-прежнему в лазарете Кайл Лаури (травма колена) и Никола Йович (травма спины).

На данный момент «Майами» занимает седьмое место в Восточной конференции. Команда в 65 матчах одержала 34 победы и потерпела 31 поражение.

«Атланта»

Три победы и два поражения — результат последних матчей с участием «Атланты». Последняя встреча для команды завершилась проигрышем от «Майами» (109:117). Несмотря на поражение в составе команды лучшей результативностью отметился Саддик Бей — 22 очка.

До этого у «Атланты» были три победы над «Портлендом» (129:111), «Бруклином» (129:127) и «Кливлендом» (136:119).

«Атланта» подходит к матчу в полной боевой готовности. В составе «ястребов» нет травмированных и заболевших баскетболистов.

«Атланта» продолжает удерживать 8 место в Восточной конференции. Команда выиграла 32 игру и проиграла 32 встречи.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Майами» — 1.67, победа «Атланты» — 2.39.

Прогноз: Два матча за два дня. «Майами» и «Атланта» вновь встречаются между собой. «Майами» будет стремиться повторить успех, ну а «Атланта» попытается взять реванш у соперника. Выбор сложный, но свое решающее слово может сказать лидер «Атланты» Трей Янг.

Ставка: Победа «Атланты» с коэффициентом 2.39.

Альтернативный прогноз: Ожидается яркая и результативная игра.

Альтернативная ставка: Тотал больше 231.5 с коэффициентом 2.30.