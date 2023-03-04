Шарлотт. Северная Каролина. Арена «Спектрум Центр». Дата — 4 марта. Время — 03:00 по мск. «Шарлотт» — «Орландо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шарлотт»

«Шарлотт» за последние шесть матчей проиграл лишь один матч. В домашнем поединке пришлось уступить «Финиксу» (91:105). Именно этой встречей завершилась победная серия баскетболистов из Северной Каролины. Ранее «Шарлотт» камня на камне не оставил от «Детройта» (117:106), «Майами» (108:103), «Миннесоты» (121:113), «Сан-Антонио» (120:110) и «Атланты» (144:138).

В составе команды четыре травмированных игрока. Точно не сможет помочь Коди Мартин, у форварда повреждено колено. Выбыв из строя из-за травмы лодыжки, на площадке также не сыграют Ламело Болл и Тео Маледон, .

В Восточной конференции «Шарлотт» занимает 14 место при 20 победах и 44 поражениях.

«Орландо»

Последние десять (!) матчей «Орландо» играет с переменным успехом, сначала побеждая, а потом проигрывая. В крайней встрече команда из Флориды уступила лучшей команде Восточной конференции — «Милуоки» (117:139).

Ключевой игрок «Орландо» Коул Энтони показал наилучший баскетбол в составе своей команды. Защитник отправил в кольцо соперника 28 очков, сделав при этом четыре передачи и совершив семь подборов.

Под вопросом участие Джонатана Айзека. Травму подколенного сухожилия форвард «магов» получил ещё в матче против «Детройта». С тех пор игрок «Орландо» пропустил три игры с участием своей команды.

«Орландо» соседствует с «Шарлотт» в турнирной таблице, хотя соперников разделяет целая пропасть. У «Мэджик» преимущество над конкурентом составляет шесть побед.

В этом сезоне «Орландо» выиграл 26 матчей и проиграл 37 игр. За командой закреплено 13 место.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Шарлотт» — 2.39, победа «Орландо» — 1.61.

Прогноз: Судя по тому, как играет «Орландо» в последнее время, можно на 90% угадать исход матча. Последнюю встречу баскетболисты из Флориды проиграли. Значит встречу с «Шарлотт» скорее всего доведут до победы.

Ставка: Фора «Орландо» (-7.5) с коэффициентом 2.49.

Альтернативный прогноз: В матчах с участием «Шарлотт» и «Орландо» стабильно забрасывается 230 очков. Так что в предстоящем поединке можно ожидать результативный баскетбол.

Альтернативная ставка: Тотал меньше 232.5 с коэффициентом 2.32.