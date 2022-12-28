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    Никола Йокич и команда снова добьются успеха?

    «Сакраменто» — «Денвер». Прогноз (к. 2.04), ставка на матч регулярного сезона НБА, 28 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Сакраменто» — «Денвер»
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    Сакраменто. Стадион «Голден Уан Арена». Дата — 28 декабря. Время — 06:00 по мск. «Сакраменто» — «Денвер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 28 Декабря 2022 года

    «Сакраменто»

    Еще месяц назад «Сакраменто» претендовал на самые высокие места в своей конференции. У команды была даже выигрышная серия, которая составляла семь матчей.

    Теперь «короли» чередуют победы и поражения. К примеру, в последних пяти встречах «Саркаменто» выиграл три встречи и потрепел две неудачи.

    В минувшем игровом дне «Кингз» проиграл «Вашингтону» (111:125). В этом поединке за «Сакраменто» отличился Де’Аарон Фокс. Защитник набрал 26 очков, совершил 7 подборов и отдал 3 передачи.

    Выбыл из строя форвард «Сакраменто» Домантас Сабонис. В матче против «Вашингтона» литовец получил травму руки. В матче он сыграл чуть больше 34 минут.

    На данный момент у «Сакраменто» 17 побед при 14 поражениях. Команда входит в Топ-6 Западной конференции.

    «Денвер»

    А вот «Денвер» — новый лидер Запада. Команда выдает домашнюю победную серию. Четыре победы в четырёх матчах. В минувшем игровом дне был обыгран «Финикс» (128:125).

    Соперникам пришлось играть дополнительное время. Вклад в победу команды внес Никола Йокич. Он оформил трипл-дабл: 41очко, 15 подборов и 15 передач.

    В выигрышную серию также входят игры с «Портлендом» (120:107), «Мемфисом» (105:91) и «Шарлотт» (119:115).

    В Западной конференции «Денвер» обошёл «Мемфис». «Самородки» провели 32 матча: 21 победа и 11 поражений.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей: победа «Сакраменто» — 2.38, победа «Денвера» — 1.66.

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    Прогноз: «Денвер» — фаворит пары. Команда скорее всего разгромит своего соперника. Особенно если свою игру поймает лидер Йокич.

    Ставка: Фора «Денвера» (-4) с коэффициентом 2.04.

    Альтернативный прогноз: А можно слегка повысить ставки в матче.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 243.5 с коэффициентом 2.32.

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    «Сакраменто» — «Денвер»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 28.12.2022. Прогнозы на баскетбол. Никола Йокич и команда снова добьются успеха?
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