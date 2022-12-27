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    «Лесные волки» нанесут поражение серьёзному сопернику?

    «Майами» — «Миннесота». Прогноз (к. 2.80), ставка на матч регулярки НБА, 27 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Майами» — «Миннесота»
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    Майами. Штат Флорида. «FTX Arena». Дата — 27 декабря. Время — 03:30 по мск. «Майами» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Майами»

    Четыре победы в четырёх матчах. Такой была гостевая выигрышная серия «Майами». «Хитовцы» переиграли «Сан-Антонио» (111:101), «Хьюстон» (111:108), «Оклахому» (110:108) и «Индиану» (87:82).

    Теперь «Майами» преследует чёрная полоса игр. На домашней арене во Флориде команда уступила «Чикаго» (103:113) и «Индиане» (108:111).

    Дуэйн Дэдмон попал в лазарет 21 декабря, после матча с «Чикаго». У центрового «Майами» диагностирована травма ноги.

    В своей конференции «Майами» идёт на 9-м месте. Команда в 33-х матчах одержала 16 побед и потерпела 17 поражений.

    «Миннесота»

    Продолжается чёрная полоса и у «Миннесоты». Команда проиграла вторую встречу подряд. После фиаско от «Далласа» (99:104), последовало поржание от лидера Восточной конференции «Бостона» (109:121).

    Ранее команда одержала три победы подряд. Были обыграны «Даллас» (116:106), «Чикаго» (150:126) и «Оклахома» (112:110).

    По-прежнему в лазарете команды находятся три баскетболиста. Вне игры находятся Торин Принс (травма плеча), Карл-Энтони Таунс (травма икры) и Джордан Маклафлин (травма икры).

    На Западе «Миннесота» занимает 10 место. Команда одержала 16 побед и потерпела 17 поражений.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Майами» — 1.60, победа «Миннесоты» — 2.80.

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    Прогноз: Обе команды нацелены исключительно на победу. Как по нам, абсолютно две равные команды. И оба коллектива давно не побеждали. «Майами» в последнее время дома
    играет неудачно. Так что «Миннесота» может продлить черную полосу своего соперника на
    «FTX Arena».

    Ставка: Победа «Миннесоты» с коэффициентом 2.80.

    Альтернативный прогноз: А можно еще рискнуть в пользу результативности матча.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 231.5 с коэффициентом 2.76.

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    «Майами» — «Миннесота»: прогноз, ставка (2.80), статистика, коэффициенты матча 27.12.2022. Прогнозы на баскетбол. «Лесные волки» нанесут поражение серьёзному сопернику?
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