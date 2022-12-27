Майами. Штат Флорида. «FTX Arena». Дата — 27 декабря. Время — 03:30 по мск. «Майами» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Майами»

Четыре победы в четырёх матчах. Такой была гостевая выигрышная серия «Майами». «Хитовцы» переиграли «Сан-Антонио» (111:101), «Хьюстон» (111:108), «Оклахому» (110:108) и «Индиану» (87:82).

Теперь «Майами» преследует чёрная полоса игр. На домашней арене во Флориде команда уступила «Чикаго» (103:113) и «Индиане» (108:111).

Дуэйн Дэдмон попал в лазарет 21 декабря, после матча с «Чикаго». У центрового «Майами» диагностирована травма ноги.

В своей конференции «Майами» идёт на 9-м месте. Команда в 33-х матчах одержала 16 побед и потерпела 17 поражений.

«Миннесота»

Продолжается чёрная полоса и у «Миннесоты». Команда проиграла вторую встречу подряд. После фиаско от «Далласа» (99:104), последовало поржание от лидера Восточной конференции «Бостона» (109:121).

Ранее команда одержала три победы подряд. Были обыграны «Даллас» (116:106), «Чикаго» (150:126) и «Оклахома» (112:110).

По-прежнему в лазарете команды находятся три баскетболиста. Вне игры находятся Торин Принс (травма плеча), Карл-Энтони Таунс (травма икры) и Джордан Маклафлин (травма икры).

На Западе «Миннесота» занимает 10 место. Команда одержала 16 побед и потерпела 17 поражений.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Майами» — 1.60, победа «Миннесоты» — 2.80.

Прогноз: Обе команды нацелены исключительно на победу. Как по нам, абсолютно две равные команды. И оба коллектива давно не побеждали. «Майами» в последнее время дома

играет неудачно. Так что «Миннесота» может продлить черную полосу своего соперника на

«FTX Arena».

Ставка: Победа «Миннесоты» с коэффициентом 2.80.

Альтернативный прогноз: А можно еще рискнуть в пользу результативности матча.

Альтернативная ставка: Тотал больше 231.5 с коэффициентом 2.76.