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    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Шарлотт». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 24 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Шарлотт»
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    «Лос-Анджелес Лейкерс»
    Лос-Анджелес. Стадион «Crypto.com Арена». Дата — 24 декабря. Время — 06:30 по мск. «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Шарлотт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 24 Декабря 2022 года

    «Лос-Анджелес Лейкерс»

    «Лос-Анджелес Лейкерс» снова проиграли два матча подряд и видно, что этот клуб не тянет даже на попадание в плей-офф, а Леброну уже пора на покой.

    При всем уважении к коллективу Хэма, но проигрывать «Финиксу» и «Сакраменто» в матчах, где ты за игру пропускаешь как минимум 130 очков, то о каком плей-офф можно вести речь. Никакие усилия того же Джемса не помогут, если в защите не позволять сопернику забрасывать очки.

    На данный момент у калифорнийцев 13 побед при 18 поражениях, но всего лишь 13 место в таблице конференции. «Плей-ин» отдаляется от «озерников» все дальше.

    «Шарлотт»

    «Шарлотт» смог недавно выиграть у «Вашингтон» (125:119), но эта победа стала единственной за 10 последних матчей. Сложно говорить, что в матче против злых «Лейкерс» откуда–то возьмутся возможности и шансы победить.

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    Такие результаты в «Хорнетс» пришли из-за того, что Розье травмировал бедро и не мог полноценно принимать участие в последних матчах своей команды. За всех пришлось отдуваться Лонзо Боллу, но его трипл-дабл в последнем проигранном матче «Лос-Анджелес Клипперс» никоим образом не помог его клубу победить.

    «Хорнетс» находятся не на последнем месте в своей конференции только потому что у них на два проигранных матча, чем у «Детройта», располагающегося на последней позиции в восточной конференции.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Лос-Анджелес Лейкерс» — 1.68, победа «Шарлотт» — 2.25.

    Прогноз: Если не обыгрывать «Шарлотт», то кого тогда вообще обыгрывать.

    Альтернативный прогноз: Когда Джеймс и компания злые, то остановить их практически невозможно, а у «Шарлотт» с обороной наблюдаются определенные сложности.

    Ставка: Ф1 (-8) с коэффициентом 2.65.

    Альтернативная ставка: ТБ 240 с коэффициентом 2.26.

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    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Шарлотт»: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 24.12.2022. Прогнозы на баскетбол. Джеймс и Ко справятся с аутсайдером Востока?
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