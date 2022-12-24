«Лос-Анджелес Лейкерс»
«Лос-Анджелес Лейкерс» снова проиграли два матча подряд и видно, что этот клуб не тянет даже на попадание в плей-офф, а Леброну уже пора на покой.
При всем уважении к коллективу Хэма, но проигрывать «Финиксу» и «Сакраменто» в матчах, где ты за игру пропускаешь как минимум 130 очков, то о каком плей-офф можно вести речь. Никакие усилия того же Джемса не помогут, если в защите не позволять сопернику забрасывать очки.
На данный момент у калифорнийцев 13 побед при 18 поражениях, но всего лишь 13 место в таблице конференции. «Плей-ин» отдаляется от «озерников» все дальше.
«Шарлотт»
«Шарлотт» смог недавно выиграть у «Вашингтон» (125:119), но эта победа стала единственной за 10 последних матчей. Сложно говорить, что в матче против злых «Лейкерс» откуда–то возьмутся возможности и шансы победить.
Такие результаты в «Хорнетс» пришли из-за того, что Розье травмировал бедро и не мог полноценно принимать участие в последних матчах своей команды. За всех пришлось отдуваться Лонзо Боллу, но его трипл-дабл в последнем проигранном матче «Лос-Анджелес Клипперс» никоим образом не помог его клубу победить.
«Хорнетс» находятся не на последнем месте в своей конференции только потому что у них на два проигранных матча, чем у «Детройта», располагающегося на последней позиции в восточной конференции.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Лос-Анджелес Лейкерс» — 1.68, победа «Шарлотт» — 2.25.
Прогноз: Если не обыгрывать «Шарлотт», то кого тогда вообще обыгрывать.
Альтернативный прогноз: Когда Джеймс и компания злые, то остановить их практически невозможно, а у «Шарлотт» с обороной наблюдаются определенные сложности.
Ставка: Ф1 (-8) с коэффициентом 2.65.
Альтернативная ставка: ТБ 240 с коэффициентом 2.26.