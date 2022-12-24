Лос-Анджелес. Стадион «Crypto.com Арена». Дата — 24 декабря. Время — 06:30 по мск. «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Шарлотт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лос-Анджелес Лейкерс»

«Лос-Анджелес Лейкерс» снова проиграли два матча подряд и видно, что этот клуб не тянет даже на попадание в плей-офф, а Леброну уже пора на покой.

При всем уважении к коллективу Хэма, но проигрывать «Финиксу» и «Сакраменто» в матчах, где ты за игру пропускаешь как минимум 130 очков, то о каком плей-офф можно вести речь. Никакие усилия того же Джемса не помогут, если в защите не позволять сопернику забрасывать очки.

На данный момент у калифорнийцев 13 побед при 18 поражениях, но всего лишь 13 место в таблице конференции. «Плей-ин» отдаляется от «озерников» все дальше.

«Шарлотт»

«Шарлотт» смог недавно выиграть у «Вашингтон» (125:119), но эта победа стала единственной за 10 последних матчей. Сложно говорить, что в матче против злых «Лейкерс» откуда–то возьмутся возможности и шансы победить.

Такие результаты в «Хорнетс» пришли из-за того, что Розье травмировал бедро и не мог полноценно принимать участие в последних матчах своей команды. За всех пришлось отдуваться Лонзо Боллу, но его трипл-дабл в последнем проигранном матче «Лос-Анджелес Клипперс» никоим образом не помог его клубу победить.

«Хорнетс» находятся не на последнем месте в своей конференции только потому что у них на два проигранных матча, чем у «Детройта», располагающегося на последней позиции в восточной конференции.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Лос-Анджелес Лейкерс» — 1.68, победа «Шарлотт» — 2.25.

Прогноз: Если не обыгрывать «Шарлотт», то кого тогда вообще обыгрывать.

Альтернативный прогноз: Когда Джеймс и компания злые, то остановить их практически невозможно, а у «Шарлотт» с обороной наблюдаются определенные сложности.

Ставка: Ф1 (-8) с коэффициентом 2.65.

Альтернативная ставка: ТБ 240 с коэффициентом 2.26.