Лос-Анджелес. Стадион «Crypto.com Арена». Дата — 17 декабря. Время — 06:00 по мск. «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Денвер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лос-Анджелес Лейкерс»

«Лос-Анджелес Лейкерс» выиграли только один матч из последних пяти против «Детройта» (124:117). Для команды, которая всегда заявляет свои амбиции на предстоящий плей-офф — это критически мало.

Два из последних трех матчей не заканчивались в основное время и в обоих овертаймах подопечные Дарвина Хэма уступали своим противникам. Дэвис с Джеймсом в последнем проигранном матче «Бостону» набрали 70 очков на двоих, но это им все равно не помогло.

На данный момент у «Лос-Анджелес Лейкерс» 11 побед при 16 поражениях, и 12 место в таблице конференции. До первой восьмерки довольно серьезный отрыв, но отыграть его «озерникам» вполне по силам.

«Денвер»

Клуб из Колорадо встал на победную тропу и побеждает уже в трех матчах кряду. Последним был обыгран многострадальный «Вашингтон» (141:128), и эта победа укрепила коллектив Мэлоуна на третьем месте в западной конференции.

В последнем победной игре Хайлэнд-Йокич-Гордон набрали 88 балов на троих, что составило более половины всех заброшенных очков в матче против «Вашингтона».

На данный момент времени у «Денвера» 17 побед при 10 поражениях и не очень приятная серия последних личных встреч с «Лос-Анджелес Лейкерс», поскольку за три последних матча между этими командами «самородки» выиграли только один матч.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Лос-Анджелес Лейкерс» — 2.04, победа «Денвера» — 1.88.

Прогноз: Команда Джеймса делает все возможное, чтобы начать выигрывать на постоянной основе, но соперник в предстоящей игре более, чем серьезный.

Альтернативный прогноз: Учитывая, как «озерники» любят играть овертаймы в последних матчах, никто не удивится, если и в этой игре будет дополнительная пятиминутка.

Ставка: П2 с коэффициентом 1.88.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 13.