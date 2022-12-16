ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    НеймарПочему вылетела Бразилия, и кто виноват Тео Эрнандес и Оливье ЖируДневник ЧМ-2022. Четвертый финал Франции, летающий Тео и первый «сухарь» Льориса Килиан Мбаппе и Ашраф ХакимиКилиан Мбаппе и Ашраф Хакими: особенный броманс
  • 12:23
    • «Я поеду с семьей на отдых». Глушаков пропустит декабрьский сбор «Химок»
  • 12:15
    • Нюбель может вернуться в «Баварию»
  • 23:55
    • Сборная Франции вышла в финал ЧМ-2022, обыграв Марокко
    Все новости спорта

    «Музыканты» повторят успех?

    «Юта» — «Нью-Орлеан». Прогноз (к. 2.15), ставка на матч регулярного сезона НБА, 16 декабря 2022 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Юта Джаз
    Прогноз и ставки на «Юта» — «Нью-Орлеан»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Юта». Сезон 2022/2023
    Миннеаполис. Стадион «Вивинт Смарт Хоум Арена». Дата — 16 декабря. Время — 05:00 по мск. «Юта» — «Нью-Орлеан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Баскетбол. НБА 16 Декабря 2022 года

    «Юта»

    Ещё недавно «Юта» была в числе лидеров Западной конференции. Однако команда забуксовала. К примеру, в последних пяти встречах «джазмены» смогли одержать лишь две победы.

    Обыграны действующие чемпионы «Голден Стэйт» (124:123) и в последнем игровом дне был успех в матче с «Нью-Орлеан» (121:100).

    Победили лидера своей конференции. Вклад в победу «Юты» внёс Малик Бизли. Защитник отправил в кольцо «пеликанов» 21 очко.

    В составе «музыкантов» есть два травмированных игрока. Не смогут помочь команде Коллин Секстон (травма подколенного сухожилия) и Симоне Фонтеккио (травма лодыжки).

    «Юта» по-прежнему занимает 8 место на Западае. В 30 матчах команда одержала 16 побед и потерпела 14 поражений.

    «Нью-Орлеан»

    У «Нью-Орлеан» есть прекрасная возможность взять реванш у своих обидчиков. Ведь, «Юта» прервала победную серию «пеликанов» из семи матчей.

    Ранее «Нью-Орлеан» добился успеха в играх с «Финиксом» (129:124 и 128:117), «Детройтом» (104:98), «Денвером» (121:106), «Сан-Антонио» (117:99), «Торонто» (126:108) и «Оклахомой» (105:101).

    В лазарете команды три игрока: И Джей Лидделл (травма колена), Жозе Альварадо (травма ребра) и Брэндон Ингрэм (травма пальца).

    На данный момент времени «Нью-Орлеан» лидер в своей конференции с 18 победами в активе при 9 поражениях.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Юты» — 2.15, победа «Нью-Орлеан» — 1.93.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Прогноз: Да, «Нью-Орлеан» фаворит пары и лидер Запада. Но именно игрокам «Юты» удалось притормозить соперника. И наверняка, смогут повторить успех.

    Ставка: Победа «Юты» с коэффициентом 2.15.

    Альтернативный прогноз: Ожидается яркая и результативная игра.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 237.5 с коэффициентом 2.30.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.69
  • Прогноз на матч Туран — Нефтчи
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Чжан — Калинина
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  3.50
  • Прогноз на матч Чжэцзян — Чэнду
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Мэйчжоу Хакка — Шанхай СИПГ
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Гуанчжоу Эвергранд — Шаньдун Тайшань
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Богдан — Блинкова
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Таусон — Грачева
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Адана Демирспор — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Аланьяспор — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Панатинаикос — Волос
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Финляндия — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Бронцетти — Бюрель
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Белоруссия — Казахстан
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Олимпиакос — Атромитос
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Юта» — «Нью-Орлеан»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 16.12.2022. Прогнозы на баскетбол. «Музыканты» повторят успех?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры