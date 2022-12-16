Миннеаполис. Стадион «Вивинт Смарт Хоум Арена». Дата — 16 декабря. Время — 05:00 по мск. «Юта» — «Нью-Орлеан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Юта»

Ещё недавно «Юта» была в числе лидеров Западной конференции. Однако команда забуксовала. К примеру, в последних пяти встречах «джазмены» смогли одержать лишь две победы.

Обыграны действующие чемпионы «Голден Стэйт» (124:123) и в последнем игровом дне был успех в матче с «Нью-Орлеан» (121:100).

Победили лидера своей конференции. Вклад в победу «Юты» внёс Малик Бизли. Защитник отправил в кольцо «пеликанов» 21 очко.

В составе «музыкантов» есть два травмированных игрока. Не смогут помочь команде Коллин Секстон (травма подколенного сухожилия) и Симоне Фонтеккио (травма лодыжки).

«Юта» по-прежнему занимает 8 место на Западае. В 30 матчах команда одержала 16 побед и потерпела 14 поражений.

«Нью-Орлеан»

У «Нью-Орлеан» есть прекрасная возможность взять реванш у своих обидчиков. Ведь, «Юта» прервала победную серию «пеликанов» из семи матчей.

Ранее «Нью-Орлеан» добился успеха в играх с «Финиксом» (129:124 и 128:117), «Детройтом» (104:98), «Денвером» (121:106), «Сан-Антонио» (117:99), «Торонто» (126:108) и «Оклахомой» (105:101).

В лазарете команды три игрока: И Джей Лидделл (травма колена), Жозе Альварадо (травма ребра) и Брэндон Ингрэм (травма пальца).

На данный момент времени «Нью-Орлеан» лидер в своей конференции с 18 победами в активе при 9 поражениях.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Юты» — 2.15, победа «Нью-Орлеан» — 1.93.

Прогноз: Да, «Нью-Орлеан» фаворит пары и лидер Запада. Но именно игрокам «Юты» удалось притормозить соперника. И наверняка, смогут повторить успех.

Ставка: Победа «Юты» с коэффициентом 2.15.

Альтернативный прогноз: Ожидается яркая и результативная игра.

Альтернативная ставка: Тотал больше 237.5 с коэффициентом 2.30.