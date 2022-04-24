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    Следующий соперник — «Голден Стэйт»?

    «Миннесота Тимбервулвз» — «Мемфис Гриззлис». Прогноз (к.1.80), ставка на матч плей-офф НБA, 24 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Миннесота Тимбервулвз» — «Мемфис Гриззлис»
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    «Тимбервулвз» — «Гриззлис»
    На арене «Таргет-центр» в Миннеаполисе снова зажгут «Миннесота» и «Мемфис». Дата — 24 апреля. Начало — 05:00 по мск. «Миннесота Тимбервулвз» — «Мемфис Гриззлис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 24 Апреля 2022 года
    Миннесота
  • НБА. Плей-офф
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  • НБА. Плей-офф
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    «Миннесота Тимбервулвз»

    «Лесные волки» — открыли счёт в серии сенсационной победой (130:117). Но затем последовали две неудачные игры.

    В третьем матче первого раунда плей-офф НБА «Миннесота» проиграла «мишкам» (95:104). В этой встрече в составе хозяев можно отметить Расселла (22 очка) и Эдвардса (19 очков). Но их персональные успехи не помогли «Тимбервулвз» добиться успеха.

    В плей-офф «Лесные волки» пробились через плей-ин. В мини-турнире была одержана победа над «Клипперс» (109:104).

    «Мемфис Гриззлис»

    «Гризли» — вышли в лидеры в дуэле с «лесными волками» (2:1). Лидер команды из Теннесси Джа Морант и в этот раз показал высокий КПД. В его активе 16 очков. Лучший результат у Десмонда Бэйна — 26 очков.

    «Мемфис» — фаворит пары. Это подтверждает и второе место «мишек» в Западной конференции.

    «Гриззлис» или «Миннесота»? Победитель встретится в четвертьфинале НБА скорее всего с «Уорриорз». «Голден Стэйт» пока побеждает у «Наггетс» (3:0).

    Прогноз и ставка

    Противостояние «Тимбервулвз» и «Гриззлис» вступает в решающую стадию. Букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Миннесота Тимбервулвз» — 2.30, победа «Мемфис Гриззлис» — 1.80.

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    Прогноз: Мы уверены, что «Мемфис» сможет закрепить преимущество. «Мишки» не просто выиграют матч, а сделают это результативно.

    Ставка — победа «Мемфис Гриззлис» за 1.80

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    «Миннесота Тимбервулвз» — «Мемфис Гриззлис»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 24.04.2022. Прогнозы на баскетбол. Следующий соперник — «Голден Стэйт»?
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