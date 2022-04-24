На арене «Таргет-центр» в Миннеаполисе снова зажгут «Миннесота» и «Мемфис». Дата — 24 апреля. Начало — 05:00 по мск. «Миннесота Тимбервулвз» — «Мемфис Гриззлис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Миннесота Тимбервулвз»

«Лесные волки» — открыли счёт в серии сенсационной победой (130:117). Но затем последовали две неудачные игры.

В третьем матче первого раунда плей-офф НБА «Миннесота» проиграла «мишкам» (95:104). В этой встрече в составе хозяев можно отметить Расселла (22 очка) и Эдвардса (19 очков). Но их персональные успехи не помогли «Тимбервулвз» добиться успеха.

В плей-офф «Лесные волки» пробились через плей-ин. В мини-турнире была одержана победа над «Клипперс» (109:104).

«Мемфис Гриззлис»

«Гризли» — вышли в лидеры в дуэле с «лесными волками» (2:1). Лидер команды из Теннесси Джа Морант и в этот раз показал высокий КПД. В его активе 16 очков. Лучший результат у Десмонда Бэйна — 26 очков.

«Мемфис» — фаворит пары. Это подтверждает и второе место «мишек» в Западной конференции.

«Гриззлис» или «Миннесота»? Победитель встретится в четвертьфинале НБА скорее всего с «Уорриорз». «Голден Стэйт» пока побеждает у «Наггетс» (3:0).

Прогноз и ставка

Противостояние «Тимбервулвз» и «Гриззлис» вступает в решающую стадию. Букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Миннесота Тимбервулвз» — 2.30, победа «Мемфис Гриззлис» — 1.80.

Прогноз: Мы уверены, что «Мемфис» сможет закрепить преимущество. «Мишки» не просто выиграют матч, а сделают это результативно.

Ставка — победа «Мемфис Гриззлис» за 1.80