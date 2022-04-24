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    «Уорриорз» отправится в четвертьфинал НБА?

    «Денвер Наггетс» — «Голден Стэйт Уорриорз». Прогноз (к.1.60), ставка на матч плей-офф НБA, 24 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Денвер Наггетс» — «Голден Стэйт Уорриорз»
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    «Наггетс» — «Голден Стэйт»
    «Болл Арена». Стадион в Колорадо — станет центром плей-офф для фанов «Наггетс». Битва против «Голден Стэйт» состоится 24 апреля. Время — 22:30 по мск. «Денвер Наггетс» — «Голден Стэйт Уорриорз»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 24 Апреля 2022 года
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    «Денвер Наггетс»

    «Наггетс» — в шаге от вылета из национальной баскетбольной ассоциации. «Самородки» провалили три встречи в серии против «Голден Стэйт».

    У «Денвера» снова отличился сербский центровой Никола Йокич. В прошлом матче он оформил дабл-дабл из 26 очков и 11 подборов. Теперь на его счету тоже дабл-дабл: 37 очков и 18 подборов. Результативность лучше, но помочь своей команде так и не удалось.

    Нет права на ошибку. «Наггетсам» место в четвертьфинале может только сниться. Команду из Колорадо может спасти только чудо. «Денверу», чтобы пробиться в следующий этап НБА, нужно одержать победы в четырёх матчах подряд.

    «Голден Стэйт Уорриорз»

    «Уорриорз» — в шаге от победы в серии с «Денвером» (3:0). Лидер команды Стефен Карри — снова на первых ролях. Разыгрывающий набрал 27 очков. В предыдущем поединке КПД баскетболиста составил — 34 очка.

    Уникальный персонаж калифорнийцев Дрэймонд Грин. Именно форвард ведет игру «войнов». Чаще всего его передачи завершаются точными бросками партнёров по команде.

    «Голден Стэйт» — участник четвертьфинала НБА. Скорее всего так и будет. В случае успеха «войны» в следующем раунде сразятся с победителем пары «Миннесота» — «Мемфис».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры видимо определились с четвертьфиналистом НБА. И это «Голден Стэйт»: победа «Денвер Наггетс» — 2.63, победа «Голден Стэйт» — 1.60

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    Прогноз: «Денвер» в критической ситуации. Поражение = вылет из НБА. «Голден Стэйт» настроен на победу в серии. Игра наверняка получится результативной со стороны «Уорриорз».

    Ставка — победа «Голден Стэйт Уорриорз» — за 1.60

    Есть еще один интересный вариант — индивидуальный тотал «Уорриорз» больше 114,5 за 2.10

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    «Денвер Наггетс» — «Голден Стэйт Уорриорз»: прогноз, ставка (1.60), статистика, коэффициенты матча 24.04.2022. Прогнозы на баскетбол. «Уорриорз» отправится в четвертьфинал НБА?
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