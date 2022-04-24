«Болл Арена». Стадион в Колорадо — станет центром плей-офф для фанов «Наггетс». Битва против «Голден Стэйт» состоится 24 апреля. Время — 22:30 по мск. «Денвер Наггетс» — «Голден Стэйт Уорриорз»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Денвер Наггетс»

«Наггетс» — в шаге от вылета из национальной баскетбольной ассоциации. «Самородки» провалили три встречи в серии против «Голден Стэйт».

У «Денвера» снова отличился сербский центровой Никола Йокич. В прошлом матче он оформил дабл-дабл из 26 очков и 11 подборов. Теперь на его счету тоже дабл-дабл: 37 очков и 18 подборов. Результативность лучше, но помочь своей команде так и не удалось.

Нет права на ошибку. «Наггетсам» место в четвертьфинале может только сниться. Команду из Колорадо может спасти только чудо. «Денверу», чтобы пробиться в следующий этап НБА, нужно одержать победы в четырёх матчах подряд.

«Голден Стэйт Уорриорз»

«Уорриорз» — в шаге от победы в серии с «Денвером» (3:0). Лидер команды Стефен Карри — снова на первых ролях. Разыгрывающий набрал 27 очков. В предыдущем поединке КПД баскетболиста составил — 34 очка.

Уникальный персонаж калифорнийцев Дрэймонд Грин. Именно форвард ведет игру «войнов». Чаще всего его передачи завершаются точными бросками партнёров по команде.

«Голден Стэйт» — участник четвертьфинала НБА. Скорее всего так и будет. В случае успеха «войны» в следующем раунде сразятся с победителем пары «Миннесота» — «Мемфис».

Прогноз и ставка

Букмекеры видимо определились с четвертьфиналистом НБА. И это «Голден Стэйт»: победа «Денвер Наггетс» — 2.63, победа «Голден Стэйт» — 1.60

Прогноз: «Денвер» в критической ситуации. Поражение = вылет из НБА. «Голден Стэйт» настроен на победу в серии. Игра наверняка получится результативной со стороны «Уорриорз».

Ставка — победа «Голден Стэйт Уорриорз» — за 1.60

Есть еще один интересный вариант — индивидуальный тотал «Уорриорз» больше 114,5 за 2.10