Сумасшедшая по накалу первая игра серии. Разница в одно очко принесла победу хозяевам площадки. Второй матч также пройдет в родных стенах «Бостона». Итак, штат Массачусетс. Арена «ТД-гарден» примет поединок первого раунда плей-офф НБА. В гости к «Селтикс» снова едет «Бруклин Нетс». Начало поединка в 02:00 по мск. «Бостон» — «Бруклин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бостон Селтикс»

«Бостон» — вторая команда Восточной конференции. В стартовой игре серии вырвал тяжелейшую победу у «Бруклина» (115:114).

Равная игра соперников. На большой перерыв команды ушли с равенством на табло (57:57). Но благодаря баззер-битеру Джейсона Тейтума «кельты» вырвали «викторию».

«Бруклин Нетс»

«Бруклин» — баскетболисты из Нью-Йорка финишировали в регулярке седьмыми.

Пришлось играть в мини-турнире плей-ин. Главный матч против «Кавальерс» завершился победой «Нетс» (115:108). Таким образом «Бруклин» получил путевку в плей-офф.

В первом матче серии против «Бостона» выделился лидер «Нетс» — Кайри Ирвинг. Австралийский защитник заработал 39 очков.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом матче отдают успех «Бостону»: победа «Селтикс» — 1.65, победа «Нетс» — 2.44.

Прогноз. Следующие два матча серии пройдут на арене «Барклайс-Центр» в Нью-Йорке. У «Бруклина» есть прекрасные шансы сравнять счет в серии и перевести игру на домашний стадион. Тогда преимущество будет на стороне «Нетс».

А если учесть первую игру соперников и ту разницу в счёте — можно предположить, что гости смогут взять реванш и одержать победу. Наша ставка — победа «Бруклин Нетс» за 2.44.

Еще еще прекрасный вариант. Здесь не будет явного фаворита или аутсайдера. Скорее всего командам не хватит 40 минут игрового времени. Как показала практика первой игры — все возможно. Мы предлагаем сделать ставку — будет овертайм за 13.00