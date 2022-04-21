«Бостон Селтикс»
«Бостон» — вторая команда Восточной конференции. В стартовой игре серии вырвал тяжелейшую победу у «Бруклина» (115:114).
Равная игра соперников. На большой перерыв команды ушли с равенством на табло (57:57). Но благодаря баззер-битеру Джейсона Тейтума «кельты» вырвали «викторию».
«Бруклин Нетс»
«Бруклин» — баскетболисты из Нью-Йорка финишировали в регулярке седьмыми.
Пришлось играть в мини-турнире плей-ин. Главный матч против «Кавальерс» завершился победой «Нетс» (115:108). Таким образом «Бруклин» получил путевку в плей-офф.
В первом матче серии против «Бостона» выделился лидер «Нетс» — Кайри Ирвинг. Австралийский защитник заработал 39 очков.
Прогноз и ставка
Букмекеры в этом матче отдают успех «Бостону»: победа «Селтикс» — 1.65, победа «Нетс» — 2.44.
Прогноз. Следующие два матча серии пройдут на арене «Барклайс-Центр» в Нью-Йорке. У «Бруклина» есть прекрасные шансы сравнять счет в серии и перевести игру на домашний стадион. Тогда преимущество будет на стороне «Нетс».
А если учесть первую игру соперников и ту разницу в счёте — можно предположить, что гости смогут взять реванш и одержать победу. Наша ставка — победа «Бруклин Нетс» за 2.44.
Еще еще прекрасный вариант. Здесь не будет явного фаворита или аутсайдера. Скорее всего командам не хватит 40 минут игрового времени. Как показала практика первой игры — все возможно. Мы предлагаем сделать ставку — будет овертайм за 13.00