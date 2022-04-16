Чемпион Восточной конференции «Майами Хит» в ожидании соперника в пелй-офф НБА. Им станет победитель пары «Кливленд Кавальерс» — «Атланта Хокс». Заключительная игра плей-ин пройдет в Огайо на арене «Рокет Мортгедж Филдхаус». 16 апреля — начало в 02:30 по мск. «Кливленд» — «Атланта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кливленд»

«Кливленд» в первом раунде плей-ин упустил возможность выйти в плей-офф национальной баскетбольной ассоциации.

В гостях баскетболисты из Огайо уступили седьмой команде Востока «Бруклин Нетс» (108:115).

Таким образом «Бруклин» сыграет со второй командой — «Бостон Селтикс». У «Кливленда» есть второй шанс выйти в плей-офф. Права на ошибку больше нет. Решающей в плей-ин станет игра против «Атланта Хокс».

«Атланта»

«Атланта Хокс» в отличии от «Кливленда» не могла себе позволить оступиться. Так как поражение бы поставило крест на дальнешем участии клуба в плей-ин и плей-офф турнира.

Все прогнозы на спорт

«Хокс» с задачей справился. Пришлось отпправить отдыхать десятую команду конференции «Шарлотт Хорнетс». Во многом благаря резульативаности Трэя Янга. 24 очка и 11 точных передач.

Итог — разгромная победа (132:103). «Атланта» идет дальше. Впереди решающая стадия плей-ин.

Прогноз и ставка

Неожиданный прогноз от букмекеров: победа «Кавальерс» — 2.25, победа «Хокс» — 1.75.

Прогноз — на кону путевка в плей-офф НБА. Победителя пары уже ждут чемпион Восточной конференции — «Майами Хит». «Кавальерс» — играет дома + команда заняла на Востоке место повыше своего оппонента.

Поэтому наша ставка — победа «Кавальерс Кливленд» за 2.25