«Кливленд»
«Кливленд» в первом раунде плей-ин упустил возможность выйти в плей-офф национальной баскетбольной ассоциации.
В гостях баскетболисты из Огайо уступили седьмой команде Востока «Бруклин Нетс» (108:115).
Таким образом «Бруклин» сыграет со второй командой — «Бостон Селтикс». У «Кливленда» есть второй шанс выйти в плей-офф. Права на ошибку больше нет. Решающей в плей-ин станет игра против «Атланта Хокс».
«Атланта»
«Атланта Хокс» в отличии от «Кливленда» не могла себе позволить оступиться. Так как поражение бы поставило крест на дальнешем участии клуба в плей-ин и плей-офф турнира.
«Хокс» с задачей справился. Пришлось отпправить отдыхать десятую команду конференции «Шарлотт Хорнетс». Во многом благаря резульативаности Трэя Янга. 24 очка и 11 точных передач.
Итог — разгромная победа (132:103). «Атланта» идет дальше. Впереди решающая стадия плей-ин.
Прогноз и ставка
Неожиданный прогноз от букмекеров: победа «Кавальерс» — 2.25, победа «Хокс» — 1.75.
Прогноз — на кону путевка в плей-офф НБА. Победителя пары уже ждут чемпион Восточной конференции — «Майами Хит». «Кавальерс» — играет дома + команда заняла на Востоке место повыше своего оппонента.
Поэтому наша ставка — победа «Кавальерс Кливленд» за 2.25