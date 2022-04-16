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    «Майами Хит» в ожидании соперника

    «Кливленд» — «Атланта». Прогноз (к. 2.25), ставки на матч плей-ин НБA, 16 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Кливленд» — «Атланта»
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    Тим Фрейзер
    Чемпион Восточной конференции «Майами Хит» в ожидании соперника в пелй-офф НБА. Им станет победитель пары «Кливленд Кавальерс» — «Атланта Хокс». Заключительная игра плей-ин пройдет в Огайо на арене «Рокет Мортгедж Филдхаус». 16 апреля — начало в 02:30 по мск. «Кливленд» — «Атланта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 16 Апреля 2022 года
    Кливленд
  • НБА. Плей-офф
    •  Кливленд 02:30 Атланта Атланта
  • НБА. Плей-офф
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    «Кливленд»

    «Кливленд» в первом раунде плей-ин упустил возможность выйти в плей-офф национальной баскетбольной ассоциации.

    В гостях баскетболисты из Огайо уступили седьмой команде Востока «Бруклин Нетс» (108:115).

    Таким образом «Бруклин» сыграет со второй командой — «Бостон Селтикс». У «Кливленда» есть второй шанс выйти в плей-офф. Права на ошибку больше нет. Решающей в плей-ин станет игра против «Атланта Хокс».

    «Атланта»

    «Атланта Хокс» в отличии от «Кливленда» не могла себе позволить оступиться. Так как поражение бы поставило крест на дальнешем участии клуба в плей-ин и плей-офф турнира.

    Все прогнозы на спорт

    «Хокс» с задачей справился. Пришлось отпправить отдыхать десятую команду конференции «Шарлотт Хорнетс». Во многом благаря резульативаности Трэя Янга. 24 очка и 11 точных передач.

    Итог — разгромная победа (132:103). «Атланта» идет дальше. Впереди решающая стадия плей-ин.

    Прогноз и ставка

    Неожиданный прогноз от букмекеров: победа «Кавальерс» — 2.25, победа «Хокс» — 1.75.

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    Прогноз — на кону путевка в плей-офф НБА. Победителя пары уже ждут чемпион Восточной конференции — «Майами Хит». «Кавальерс» — играет дома + команда заняла на Востоке место повыше своего оппонента.

    Поэтому наша ставка — победа «Кавальерс Кливленд» за 2.25

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    «Кливленд» — «Атланта»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 16.04.2022. Прогнозы на баскетбол. «Майами Хит» в ожидании соперника
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