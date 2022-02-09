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    Удастся ли «Лейкерс» на равных бороться с «Милуоки»?

    «Лейкерс» — «Милуоки». Прогноз (к. 1.92) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 9 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лейкерс» — «Милуоки»
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    Яннис Адетокунбо
    В среду, 9 февраля, «Лейкерс» примут «Милуоки» в регулярном чемпионате НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Крипто.ком», начнется в 06:00 по московскому времени. «Лейкерс» — «Милуоки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Лейкерс»

    «Лейкерс» занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 26 побед и 28 поражений.

    В шести последних матчах калифорнийцы потерпели сразу четыре поражения. Накануне они одолели «Нью-Йорк» (122:115 ОТ).

    В игре против «Никс» Леброн Джеймс оформил трипл-дабл из 29 очков, 13 подборов и 10 передач. Малик Монк добавил 29 баллов, а Энтони Дэвис — 28 очков и 17 подборов.

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    За «Лейкерс» не готовы играть Кендрик Нанн и Кармело Энтони. Под вопросом остается выход на площадку Джеймса, Дэвиса и Дуайта Ховарда.

    «Милуоки»

    «Милуоки» идет вторым в турнирной таблице Восточной конференции с 34 победами и 21 поражением.

    В трех предыдущих встречах «Бакс» поочередно обыграли «Вашингтон» (112:98), «Портленд» (137:108) и «Клипперс» (137:113).

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    • Во встрече с «Клипперс» Яннис Адетокунбо отметился 28 очками, 10 подборами и 5 передачами. Джру Холидэй сделал дабл-дабл из 27 очков и 13 передач, а Бобби Портис – из 24 очков и 11 подборов.

    После травм у «Милуоки» восстанавливаются Джордж Хилл и Брук Лопес.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Милуоки» — 1.46, победа «Лейкерс» — 2.60.

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    «Бакс» одержали впечатляющую победу над «Клипперс». Они смогли легко покрыть предложенную фору, и нам кажется, что им удастся повторить этот трюк во встрече с «Лейкерс».

    Даже с возвращением Джеймса и Дэвиса игра «Лейкерс» далека от идеала, и это подтвердил матч против «Никс», выигранный с большим трудом в овертайме. Наш прогноз и ставка — «победа "Милуоки" с форой -5,5» за 1.92.

    Также возьмем «тотал больше 230,5» за 1.87. У «Лейкерс» хватает проблем в обороне, поэтому им придется делать ставку на атаку, где Леброн и Дэвис все еще могут набирать очки.

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    «Лейкерс» — «Милуоки»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 09.02.2022. Прогнозы на баскетбол. Удастся ли «Лейкерс» на равных бороться с «Милуоки»?
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