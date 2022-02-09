В среду, 9 февраля, «Лейкерс» примут «Милуоки» в регулярном чемпионате НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Крипто.ком», начнется в 06:00 по московскому времени. «Лейкерс» — «Милуоки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лейкерс»

«Лейкерс» занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 26 побед и 28 поражений.

В шести последних матчах калифорнийцы потерпели сразу четыре поражения. Накануне они одолели «Нью-Йорк» (122:115 ОТ).

В игре против «Никс» Леброн Джеймс оформил трипл-дабл из 29 очков, 13 подборов и 10 передач. Малик Монк добавил 29 баллов, а Энтони Дэвис — 28 очков и 17 подборов.

Все прогнозы на НБА

За «Лейкерс» не готовы играть Кендрик Нанн и Кармело Энтони. Под вопросом остается выход на площадку Джеймса, Дэвиса и Дуайта Ховарда.

«Милуоки»

«Милуоки» идет вторым в турнирной таблице Восточной конференции с 34 победами и 21 поражением.

В трех предыдущих встречах «Бакс» поочередно обыграли «Вашингтон» (112:98), «Портленд» (137:108) и «Клипперс» (137:113).

Во встрече с «Клипперс» Яннис Адетокунбо отметился 28 очками, 10 подборами и 5 передачами. Джру Холидэй сделал дабл-дабл из 27 очков и 13 передач, а Бобби Портис – из 24 очков и 11 подборов.

После травм у «Милуоки» восстанавливаются Джордж Хилл и Брук Лопес.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Милуоки» — 1.46, победа «Лейкерс» — 2.60.

«Бакс» одержали впечатляющую победу над «Клипперс». Они смогли легко покрыть предложенную фору, и нам кажется, что им удастся повторить этот трюк во встрече с «Лейкерс».

Даже с возвращением Джеймса и Дэвиса игра «Лейкерс» далека от идеала, и это подтвердил матч против «Никс», выигранный с большим трудом в овертайме. Наш прогноз и ставка — «победа "Милуоки" с форой -5,5» за 1.92.

Также возьмем «тотал больше 230,5» за 1.87. У «Лейкерс» хватает проблем в обороне, поэтому им придется делать ставку на атаку, где Леброн и Дэвис все еще могут набирать очки.