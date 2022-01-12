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    Поможет ли Йокич «Денверу» обыграть «Клипперс»?

    «Клипперс» — «Денвер». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 12 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Клипперс» — «Денвер»
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    Никола Йокич
    В среду, 12 января, «Клипперс» примут «Денвер» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Стэйплс-центр», начнется в 06:30 по московскому времени. «Клипперс» — «Денвер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Клипперс»

    «Клипперс» занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 20 побед и 21 поражение.

    Проиграв «Миннесоте» (104:122), «Финиксу» (89:106) и «Мемфису» (108:123), накануне калифорнийцы расправились с «Атлантой» (106:93).

    Самым результативным в игре с «Хоукс» стал Амир Коффи — 21 очко и 5 подборов. Серж Ибака добавил 16 очков, а Маркус Моррис – 15.

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    В лазарете «Клипперс» остаются Джастис Уинслоу, Айзея Хартенштайн, Люк Кеннард, Джейсон Престон, Пол Джордж и Кавай Леонард.

    «Денвер»

    «Денвер» идет шестым в турнирной таблице Западной конференции с 20 победами и 18 поражениями.

    В этом году «Наггетс» уступили «Далласу» (89:103) и «Юте» (109:115), обыграв при этом «Хьюстон» (124:111), «Сакраменто» (121:111) и «Оклахому» (99:95).

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    • В поединке против «Тандер» Никола Йокич оформил дабл-дабл из 22 очков и 18 подборов. Еще 22 балла принес Остин Риверс. 16 очков набрал Джефф Грин.

    За «Денвер» пока не готовы играть Уилл Бартон, Родни Макгрудер, Влатко Чанчар, Маркус Ховард, Майкл Портер, Пи Джей Дозьер и Джамал Маррей.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Денвера» — 1.79, победа «Клипперс» — 2.02.

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    Пожалуй, мы согласимся с экспертами. «Наггетс» выглядят предпочтительнее, потому что у них есть Никола Йокич.

    Сербский центровой с начала сезона тащит команду на своих плечах и сейчас он находится в отличной форме.

    «Клипперс» выиграли у кризисной «Атланты», но с «Наггетс» им будет труднее. Наш прогноз и ставка — «победа "Денвера" с форой -1,5» за 1.85.

    Еще один вариант — «Ивица Зубац — Никола Йокич: победа второго по очкам с форой -17,5» за 1.80.

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    «Клипперс» — «Денвер»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 12.01.2022. Прогнозы на баскетбол. Поможет ли Йокич «Денверу» обыграть «Клипперс»?
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