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    Продлит ли «Мемфис» победную серию?

    «Кливленд» — «Мемфис». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 5 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Кливленд» — «Мемфис»
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    Джа Морант
    В среду, 5 января, «Кливленд» примет «Мемфис» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Рокет Мортгедж Филдхаус», начнется в 03:00 по московскому времени. «Кливленд» — «Мемфис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Кливленд»

    «Кливленд» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 21 победу и 16 поражений.

    Проиграв «Нью-Орлеану» (104:108), «Вашингтону» (93:110) и «Атланте» (118:121), накануне «Кавальерс» обыграли «Индиану» (108:104).

    Самым результативным в игре с «Пэйсерс» стал Эван Мобли — 24 очка, 9 подборов и 4 передачи. Кевин Лав добавил 20 очков, а Джарретт Аллен — 18 баллов и 11 подборов.

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    В лазарете «Кливленда» находятся Айзек Окоро, Дариус Гарлэнд, Джеди Осман, Дилан Уиндлер, Рики Рубио, Рэджон Рондо и Коллин Секстон.

    «Мемфис»

    «Мемфис» расположился на четвертой строчке в турнирной таблице Западной конференции с 24 победами и 14 поражениями.

    В пяти последних матчах «Гриззлиз» обыграли «Сакраменто» (127:102), «Финикс» (114:113), «Лейкерс» (104:99), «Сан-Антонио» (118:105) и «Бруклин» (118:104).

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    • В поединке против «Нетс» Джа Морант записал себе в актив 36 очков, 8 передач и 6 подборов. Десмонд Бейн добавил 29 очков и 8 подборов. 16 баллов в копилку команды принес Брэндон Кларк.

    На карантине у «Мемфиса» находятся Джон Кончар, Кайл Андерсон, Ксавьер Тиллман, Диллон Брукс и Де'Энтони Мелтон. Травму залечивает Зайари Уильямс.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Кливленда» — 1.68, победа «Мемфиса» — 2.20.

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    «Гриззлиз» пребывают в отличной форме, что показал недавний поединок с «Нетс», где лидер Восточной конференции не имел никаких шансов на успех.

    Только «Юта» сейчас набирает в среднем больше подборов, чем «Мемфис». Таким образом, он сможет доминировать у щита и отбирать возможности для второго шанса у «Кавальерс», которые очень нуждаются в этом.

    «Кливленд» играет без двух из трех лучших бомбардиров, поэтому наш прогноз и ставка — «победа "Мемфиса" с форой +2,5» за 1.95.

    Также возьмем «тотал меньше 218,5» за 1.92, поскольку «Кливленд» подходит к игре с переполненным лазаретом, а «Мемфис» может почувствовать усталость после второго матча подряд.

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    «Кливленд» — «Мемфис»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 05.01.2022. Прогнозы на баскетбол. Продлит ли «Мемфис» победную серию?
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