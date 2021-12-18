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    Сумеет ли «Портленд» одержать долгожданную победу?

    «Портленд» — «Шарлотт». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 18 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Портленд» — «Шарлотт»
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    Дамиан Лиллард
    В субботу, 18 декабря, «Портленд» примет «Шарлотт» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Мода-центр», начнется в 06:00 по московскому времени. «Портленд» — «Шарлотт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Портленд»

    «Портленд» занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, выиграв 11 матчей из 29.

    Действующая серия поражений «Трэйл Блэйзерс» насчитывает семь встреч. Накануне они проиграли «Мемфису» (103:113).

    Самым результативным в игре с «Гриззлиз» стал Норман Пауэлл, набравший 25 очков. Анферни Саймонс добавил 22 балла, Дамиан Лиллард — 21, а Юсуф Нуркич оформил дабл-дабл из 16 очков и 12 подборов.

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    Среди травмированных у «Портленда» значатся Си Джей Макколлум, Коди Зеллер, Тони Снелл и Деннис Смит.

    «Шарлотт»

    «Шарлотт» расположился на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 16 победами и 14 поражениями.

    В декабре подопечные Джеймса Боррего выступают с переменным успехом, чередуя успешные матчи с провальными. В своем последнем матче они выиграли у «Сан-Антонио» (131:115).

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    • В поединке против «Сперс» Гордон Хэйворд отметился 41 баллом. Коди Мартин добавил 21 очко, Майлс Бриджес — 19, а Джален Макдэниелс — 15 очков и 10 подборов.

    В списке травмированных у «Шарлотт» значатся Ламело Болл и Иш Смит, которые сохраняют шансы выйти на паркет.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Портленда» — 1.79, победа «Шарлотт» — 2.02.

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    «Трэйл Блэйзерс» пребывают в кризисной яме, но в этот раз у них действительно есть шанс добыть победу, в первую очередь за счет игры в краске и подборам.

    У «Хорнетс» сильная и разносторонняя атака, вот только им не хватает физической мощи, что должно стать преимуществом хозяев. Наш прогноз и ставка — «победа "Портленда" с форой -2,5» за 1.95.

    Если сомневаетесь в способностях «Портленда», то возьмите «тотал больше 227,5» за 1.90. У «Хорнетс» редко возникают проблемы в атаке, да и «Трэйл Блэйзерс» на домашней площадке должны как минимум соответствовать уровню соперника.

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    «Портленд» — «Шарлотт»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 18.12.2021. Прогнозы на баскетбол. Сумеет ли «Портленд» одержать долгожданную победу?
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