В субботу, 18 декабря, «Портленд» примет «Шарлотт» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Мода-центр», начнется в 06:00 по московскому времени. «Портленд» — «Шарлотт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Портленд»

«Портленд» занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, выиграв 11 матчей из 29.

Действующая серия поражений «Трэйл Блэйзерс» насчитывает семь встреч. Накануне они проиграли «Мемфису» (103:113).

Самым результативным в игре с «Гриззлиз» стал Норман Пауэлл, набравший 25 очков. Анферни Саймонс добавил 22 балла, Дамиан Лиллард — 21, а Юсуф Нуркич оформил дабл-дабл из 16 очков и 12 подборов.

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Среди травмированных у «Портленда» значатся Си Джей Макколлум, Коди Зеллер, Тони Снелл и Деннис Смит.

«Шарлотт»

«Шарлотт» расположился на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 16 победами и 14 поражениями.

В декабре подопечные Джеймса Боррего выступают с переменным успехом, чередуя успешные матчи с провальными. В своем последнем матче они выиграли у «Сан-Антонио» (131:115).

В поединке против «Сперс» Гордон Хэйворд отметился 41 баллом. Коди Мартин добавил 21 очко, Майлс Бриджес — 19, а Джален Макдэниелс — 15 очков и 10 подборов.

В списке травмированных у «Шарлотт» значатся Ламело Болл и Иш Смит, которые сохраняют шансы выйти на паркет.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Портленда» — 1.79, победа «Шарлотт» — 2.02.

«Трэйл Блэйзерс» пребывают в кризисной яме, но в этот раз у них действительно есть шанс добыть победу, в первую очередь за счет игры в краске и подборам.

У «Хорнетс» сильная и разносторонняя атака, вот только им не хватает физической мощи, что должно стать преимуществом хозяев. Наш прогноз и ставка — «победа "Портленда" с форой -2,5» за 1.95.

Если сомневаетесь в способностях «Портленда», то возьмите «тотал больше 227,5» за 1.90. У «Хорнетс» редко возникают проблемы в атаке, да и «Трэйл Блэйзерс» на домашней площадке должны как минимум соответствовать уровню соперника.