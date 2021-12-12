ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ванкувер» — «Виннипег»НХЛ. «Питтсбург» победил «Вашингтон», 10 шайб в матче «Колорадо» и «Детройта» «Локомотив» — «Марсель»Ноль ударов в створ. «Локо» четвертый год подряд финишировал последним Александр СелиховВсе или ничего. Селихов втащил «Спартак» в 1/8 финала Лиги Европы
    Все новости спорта

    Кто лучше подготовился к травмам?

    «Майами» — «Чикаго». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 12 декабря 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Майами Хит Прогнозы на Чикаго Буллз
    Прогноз и ставки на «Майами» — «Чикаго»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кайл Лоури
    В воскресенье, 12 декабря, «Майами» примет «Чикаго» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Американ Эйрлайнс», начнется в 04:00 по московскому времени. «Майами» — «Чикаго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Майами»

    «Майами» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 15 побед и 11 поражений.

    После поражений от «Милуоки» (102:124) и «Мемфиса» (90:105) баскетболисты «Хит» накануне взяли реванш у «Бакс» (113:104).

    Самым результативным у победителей стал Калеб Мартин, набравший 28 очков при 8 подборах. Кайл Лоури оформил дабл-дабл из 22 очков и 13 передач. Макс Страс добавил еще 16 очков.

    Все прогнозы на НБА

    За «Майами» пока не готовы играть Джимми Батлер, Бэм Адебайо, Виктор Оладипо и Маркифф Моррис. Под вопросом остается участие Данкана Робинсона.

    «Чикаго»

    «Чикаго» расположился на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 17 победами и 9 поражениями.

    После побед над «Шарлотт» (133:119), «Нью-Йорком» (119:115), «Бруклином» (111:107) и «Денвером» (109:97) подопечные Билли Донована уступили «Кливленду» (92:115).

  • Ноль ударов в створ. «Локо» четвертый год подряд финишировал последним
  • Московский «Локомотив» потерпел выездное поражение со счетом 0:1 от «Марселя» в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы. Рассказываем, как это было
  • Вчера

    • В игре с «Кавальерс» Зак Лавин набрал 23 очка, Лонзо Болл — 19, а Никола Вучевич добавил 18 очков и 12 подборов.

    После травм у «Чикаго» восстанавливаются Демар Дерозан, Патрик Уильямс, Коби Уайт, Джавонте Грин, Мэтт Томас, Алекс Карузо и Деррик Джонс.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Майами» — 1.85, победа «Чикаго» — 1.95.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Обе команды испытывают серьезные кадровые проблемы, ведь они не могут рассчитывать не только на своих лучших бомбардиров, но и на многих ролевиков.

    Что нас привлекает в «Хит», так это то, что они сыграют дома, где совсем недавно обыграли «Милуоки».

    Нас ждет жесткая борьба, но команда Эрика Споэльстры должна оказаться сильнее. Наш прогноз и ставка — «победа "Майами" с форой -1,5» за 1.95.

    Учитывая травмы Батлера и Дерозана, эксперты не ждут результативной игры, но предлагаемую фору команды все же должны пробить, поскольку входят в группу лучших бросающих в НБА, в том числе и с линии штрафных. Еще один вариант — «тотал больше 211,5» за 1.90.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.19
  • Прогноз на матч Сибирь — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Александрия — Шахтер Д
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  3.45
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Эспаньол — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч ЦСКА — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Фиорентина — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Лейпциг — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Бохум — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Бавария — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Герта — Арминия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч Фрайбург — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Челси — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Майами» — «Чикаго»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 12.12.2021. Прогнозы на баскетбол. Кто лучше подготовился к травмам?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры