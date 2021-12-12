В воскресенье, 12 декабря, «Майами» примет «Чикаго» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Американ Эйрлайнс», начнется в 04:00 по московскому времени. «Майами» — «Чикаго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Майами»

«Майами» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 15 побед и 11 поражений.

После поражений от «Милуоки» (102:124) и «Мемфиса» (90:105) баскетболисты «Хит» накануне взяли реванш у «Бакс» (113:104).

Самым результативным у победителей стал Калеб Мартин, набравший 28 очков при 8 подборах. Кайл Лоури оформил дабл-дабл из 22 очков и 13 передач. Макс Страс добавил еще 16 очков.

Все прогнозы на НБА

За «Майами» пока не готовы играть Джимми Батлер, Бэм Адебайо, Виктор Оладипо и Маркифф Моррис. Под вопросом остается участие Данкана Робинсона.

«Чикаго»

«Чикаго» расположился на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 17 победами и 9 поражениями.

После побед над «Шарлотт» (133:119), «Нью-Йорком» (119:115), «Бруклином» (111:107) и «Денвером» (109:97) подопечные Билли Донована уступили «Кливленду» (92:115).

В игре с «Кавальерс» Зак Лавин набрал 23 очка, Лонзо Болл — 19, а Никола Вучевич добавил 18 очков и 12 подборов.

После травм у «Чикаго» восстанавливаются Демар Дерозан, Патрик Уильямс, Коби Уайт, Джавонте Грин, Мэтт Томас, Алекс Карузо и Деррик Джонс.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Майами» — 1.85, победа «Чикаго» — 1.95.

Обе команды испытывают серьезные кадровые проблемы, ведь они не могут рассчитывать не только на своих лучших бомбардиров, но и на многих ролевиков.

Что нас привлекает в «Хит», так это то, что они сыграют дома, где совсем недавно обыграли «Милуоки».

Нас ждет жесткая борьба, но команда Эрика Споэльстры должна оказаться сильнее. Наш прогноз и ставка — «победа "Майами" с форой -1,5» за 1.95.

Учитывая травмы Батлера и Дерозана, эксперты не ждут результативной игры, но предлагаемую фору команды все же должны пробить, поскольку входят в группу лучших бросающих в НБА, в том числе и с линии штрафных. Еще один вариант — «тотал больше 211,5» за 1.90.