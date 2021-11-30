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    Справится ли оборона «Сан-Антонио» с Билом?

    «Сан-Антонио» — «Вашингтон». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 30 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сан-Антонио» — «Вашингтон»
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    Брэдли Бил
    Во вторник, 30 ноября, «Сан-Антонио» примет «Вашингтон» в регулярном чемпионате НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Эй-Ти-энд-Ти-центр», начнется в 04:30 по московскому времени. «Сан-Антонио» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сан-Антонио»

    «Сан-Антонио» занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету пять побед в 18 матчах.

    Подопечные Грега Поповича потерпели шесть поражений подряд, прежде чем накануне обыграть «Бостон» (96:88).

    Наибольший вклад в успех «Сперс» внес Деджанте Мюррей — 29 очков, 11 подборов, 6 передач. Келдон Джонсон и Деррик Уайт добавили по 17 баллов.

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    После травм у «Сан-Антонио» восстанавливаются Зак Коллинс, Даг Макдермотт и Девин Васселл.

    «Вашингтон»

    «Вашингтон» расположился на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 13 победами и семью поражениями.

    Проиграв «Шарлотт» (103:109) и «Нью-Орлеану» (102:127), «Уизардс» нанесли поражения «Оклахоме» (101:99) и «Далласу» (120:114).

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    • В поединке с «Маверикс» Брэдли Бил к 26 очкам добавил 7 передач и 5 подборов. Кайл Кузма отметился 22 баллами, а Кентавиус Колдуэлл-Поуп — 16.

    Среди травмированных у «Вашингтона» значатся Томас Брайант и Руи Хатимура.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Вашингтона» — 1.64, победа «Сан-Антонио» — 2.25.

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    Успех «Сперс» в игре против «Селтикс» не заставил нас поверить в эту команду, у которой все еще много проблем в обороне.

    И хотя подопечные Поповича, как правило, неплохо атакуют на глазах родных болельщиков, давайте не забывать, что у «Уизардс» отличная защита, которая удерживает соперников на уровне 42,5 процента точных бросков с игры.

    Брэдли Бил будет явно лучшим игроком на площадке, поэтому наш прогноз и ставка — «победа "Вашингтона" с форой -3,5» за 1.95.

    Еще один вариант — «тотал Брэдли Била больше 25,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.91.

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    «Сан-Антонио» — «Вашингтон»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 30.11.2021. Прогнозы на баскетбол. Справится ли оборона «Сан-Антонио» с Билом?
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