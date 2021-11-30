«Сан-Антонио»
«Сан-Антонио» занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету пять побед в 18 матчах.
Подопечные Грега Поповича потерпели шесть поражений подряд, прежде чем накануне обыграть «Бостон» (96:88).
Наибольший вклад в успех «Сперс» внес Деджанте Мюррей — 29 очков, 11 подборов, 6 передач. Келдон Джонсон и Деррик Уайт добавили по 17 баллов.
После травм у «Сан-Антонио» восстанавливаются Зак Коллинс, Даг Макдермотт и Девин Васселл.
«Вашингтон»
«Вашингтон» расположился на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 13 победами и семью поражениями.
Проиграв «Шарлотт» (103:109) и «Нью-Орлеану» (102:127), «Уизардс» нанесли поражения «Оклахоме» (101:99) и «Далласу» (120:114).
В поединке с «Маверикс» Брэдли Бил к 26 очкам добавил 7 передач и 5 подборов. Кайл Кузма отметился 22 баллами, а Кентавиус Колдуэлл-Поуп — 16.
Среди травмированных у «Вашингтона» значатся Томас Брайант и Руи Хатимура.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Вашингтона» — 1.64, победа «Сан-Антонио» — 2.25.
Успех «Сперс» в игре против «Селтикс» не заставил нас поверить в эту команду, у которой все еще много проблем в обороне.
И хотя подопечные Поповича, как правило, неплохо атакуют на глазах родных болельщиков, давайте не забывать, что у «Уизардс» отличная защита, которая удерживает соперников на уровне 42,5 процента точных бросков с игры.
Брэдли Бил будет явно лучшим игроком на площадке, поэтому наш прогноз и ставка — «победа "Вашингтона" с форой -3,5» за 1.95.
Еще один вариант — «тотал Брэдли Била больше 25,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.91.