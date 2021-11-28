ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роберт ЛевандовскиРоссия против Польши. Оценка шансов, анализ соперника, реакция Карпина Мемфис ДепайПримера. «Барселона» в гостях у «Вильярреала», «Реал» принимает «Севилью» Жеребьевка стыковых матчей ЧМ-2022Жеребьевка стыков ЧМ-2022 по футболу
  • 10:50
    • Россияне Овечкин и Капризов попали в список лучших игроков дня в НХЛ
  • 10:05
    • Миранчук попал в сферу интересов «Вероны»
    Все новости спорта

    Нарушит ли «Бруклин» идеальную статистику «Финикса»?

    «Бруклин» — «Финикс». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 28 ноября 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Бруклин Нетс Прогнозы на Финикс Санз
    Прогноз и ставки на «Бруклин» — «Финикс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кевин Дюрант
    В воскресенье, 28 ноября, «Бруклин» примет «Финикс» в регулярном чемпионате НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Барклайс-центр», начнется в 03:30 по московскому времени. «Бруклин» — «Финикс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Бруклин»

    «Бруклин» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, имея на своем счету 14 побед и пять поражений.

    Подопечные Стива Нэша могут похвастаться серией из четырех успешных матчей, в которых они обыграли «Кливленд» (109:99 и 117:112), «Орландо» (115:113) и «Бостон» (123:104).

    В игре против «Селтикс» самым результативным с 23 баллами стал Патрик Миллз. Кевин Дюрант добавил 21 очко и 8 передач, а Джеймс Харден — 20 очков, 11 передач и 7 подборов.

    Все прогнозы на НБА

    За «Бруклин» по разным причинам не могут играть Кайри Ирвинг, Николас Клэкстон, Брюс Браун, Дэвид Дюк и Джо Харрис.

    «Финикс»

    «Финикс» расположился на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции с 16 победами и тремя поражениями.

    Действующая победная серия команды Монти Уильямса насчитывает 15 встреч. Последней жертвой «Санз» стал «Нью-Йорк» (118:97).

  • Россия против Польши. Оценка шансов, анализ соперника, реакция Карпина
  • Команде Карпина в стыках ЧМ-2022 досталась Польша. Разбираемся, насколько этот жребий удачный или не очень
  • Вчера

    • Во встрече с «Никс» Девин Букер набросал 32 очка. Крис Пол оформил дабл-дабл из 14 очков и 10 передач, а Деандре Эйтон — из 14 очков и 13 подборов.

    В лазарете «Финикса» находятся Абдель Надер, Дарио Шарич и Фрэнк Камински.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Бруклина» — 1.72, победа «Финикса» — 2.15.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Честно говоря, трудно ставить против таких «Санз», которые не знают поражений с 28 октября. Однако неудачный результат когда-то обязательно придет, и почему бы этому не случиться на «Барклайс-центре»?

    По текущему составу «Нетс» точно не уступают «Санз». Кроме того, в последние дни у них не было такого напряженного графика, как у «Финикса», которого ожидает четвертая подряд игра на выезде. Наш прогноз и ставка — «победа "Бруклина" с форой -2,5» за 1.90.

    Ну и поскольку матчи этих команд традиционно являются результативными, еще один вариант — «тотал больше 221,5» за 1.93.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.91
  • Прогноз на матч Урал — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сабах — Кешля
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Акрон — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ротор — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Торпедо — Волгарь
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Барыс — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Минай — Динамо К
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Арсенал — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Алавес — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Алания — Велес
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ахмат — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Северсталь — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Эмполи — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Нефтчи — Сабаил
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Бруклин» — «Финикс»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 28.11.2021. Прогнозы на баскетбол. Нарушит ли «Бруклин» идеальную статистику «Финикса»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры