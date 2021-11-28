В воскресенье, 28 ноября, «Бруклин» примет «Финикс» в регулярном чемпионате НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Барклайс-центр», начнется в 03:30 по московскому времени. «Бруклин» — «Финикс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бруклин»

«Бруклин» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, имея на своем счету 14 побед и пять поражений.

Подопечные Стива Нэша могут похвастаться серией из четырех успешных матчей, в которых они обыграли «Кливленд» (109:99 и 117:112), «Орландо» (115:113) и «Бостон» (123:104).

В игре против «Селтикс» самым результативным с 23 баллами стал Патрик Миллз. Кевин Дюрант добавил 21 очко и 8 передач, а Джеймс Харден — 20 очков, 11 передач и 7 подборов.

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За «Бруклин» по разным причинам не могут играть Кайри Ирвинг, Николас Клэкстон, Брюс Браун, Дэвид Дюк и Джо Харрис.

«Финикс»

«Финикс» расположился на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции с 16 победами и тремя поражениями.

Действующая победная серия команды Монти Уильямса насчитывает 15 встреч. Последней жертвой «Санз» стал «Нью-Йорк» (118:97).

Во встрече с «Никс» Девин Букер набросал 32 очка. Крис Пол оформил дабл-дабл из 14 очков и 10 передач, а Деандре Эйтон — из 14 очков и 13 подборов.

В лазарете «Финикса» находятся Абдель Надер, Дарио Шарич и Фрэнк Камински.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Бруклина» — 1.72, победа «Финикса» — 2.15.

Честно говоря, трудно ставить против таких «Санз», которые не знают поражений с 28 октября. Однако неудачный результат когда-то обязательно придет, и почему бы этому не случиться на «Барклайс-центре»?

По текущему составу «Нетс» точно не уступают «Санз». Кроме того, в последние дни у них не было такого напряженного графика, как у «Финикса», которого ожидает четвертая подряд игра на выезде. Наш прогноз и ставка — «победа "Бруклина" с форой -2,5» за 1.90.

Ну и поскольку матчи этих команд традиционно являются результативными, еще один вариант — «тотал больше 221,5» за 1.93.