В субботу, 6 ноября, «Милуоки» примет «Нью-Йорк» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Файсерв-форум», начнется в 02:30 по московскому времени. «Милуоки» — «Нью-Йорк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Милуоки»

«Милуоки» в этом сезоне выступает с переменным успехом, поэтому на его счету четыре победы и четыре поражения.

Потерпев три неудачи подряд, «Бакс» накануне исправились, обыграв в гостях «Детройт» (117:89), когда Яннис Адетокунбо набрал 28 очков, сделал 8 подборов и 9 передач.

Джордан Нвора и Пэт Коннатон добавили по 16 баллов. При этом последний забросил 4 трехочковых из 5.

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«Милуоки» пока не может рассчитывать на Криса Миддлтона, Брука Лопеса и Донте Дивинченцо. Под вопросом остается выход на паркет Джру Холидэя.

«Нью-Йорк»

«Нью-Йорк» начал сезон чуть лучше, проиграв лишь три матча из восьми в регулярном чемпионате.

Впрочем, в двух предыдущих играх «Никс» уступили «Торонто» (104:113) и «Индиане» (98:111).

В игре с «Пэйсерс» Ар Джей Барретт принес в копилку команды 23 очка, а Джулиус Рэндл оформил дабл-дабл из 18 очков и 14 подборов.

А вот Кемба Уокер за 28 минут набрал всего 4 балла, реализовав с игры 2 броска из 11.

Кадровых проблем у «Никс» в настоящее время нет.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Милуоки» — 1.51, победа «Нью-Йорка» — 2.55.

Подопечные Тома Тибодо начинают пробуксовывать, но они должны быть рады тому, что у них не переполнен лазарет так, как у соперника.

«Бакс» точно останутся без двух из трех лучших снайперов, что станет большой проблемой. Да, Яннис должен быть на высоте, но вот его поддержка не всегда так стабильна, как хотелось бы. Исходя из этого, наш прогноз и ставка — «победа "Нью-Йорка" с форой +5,5» за 1.81.

Также возьмем «тотал меньше 217,5» за 1.90. «Милуоки» будет сложно рассчитывать на высокую результативность без Миддлтона и Холидэя, да и «Нью-Йорк», вероятно, сделает ставку на оборону, ведь в этом он довольно силен.