ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Лестер» — «Спартак»No party для Варди. Селихов спас ничью для «Спартака» в Лестере «Аякс» вышел в плей-офф после четырех побед в четырех матчахЛига чемпионов: четверо уже в плей-офф Франсуа КаманоСтамбульская битва. «Локомотив» не проиграл, но турнирная ситуация все еще печальна
  • 00:52
    • «Спартак» сыграл вничью с «Лестером», Селихов отразил пенальти
  • 05:53
    • Шотландия немного увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА
  • 01:50
    • Медведев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Париже
  • 01:22
    • «Тоттенхэм» одолел «Витесс» в матче с тремя красными карточками
  • 01:11
    • «Рома» ушла от поражения в матче с «Буде-Глимт»
  • 00:59
    • «Лацио» упустил победу в матче с «Марселем»
  • 00:55
    • «Брага» обыграла «Лудогорец», «Црвена Звезда» уступила «Мидтьюлланну»
    Все новости спорта

    Хватит ли «Милуоки» одного Янниса для победы?

    «Милуоки» — «Нью-Йорк». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 6 ноября 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Милуоки Бакс Прогнозы на Нью-Йорк Никс
    Прогноз и ставки на «Милуоки» — «Нью-Йорк»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Яннис Адетокунбо
    В субботу, 6 ноября, «Милуоки» примет «Нью-Йорк» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Файсерв-форум», начнется в 02:30 по московскому времени. «Милуоки» — «Нью-Йорк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Милуоки»

    «Милуоки» в этом сезоне выступает с переменным успехом, поэтому на его счету четыре победы и четыре поражения.

    Потерпев три неудачи подряд, «Бакс» накануне исправились, обыграв в гостях «Детройт» (117:89), когда Яннис Адетокунбо набрал 28 очков, сделал 8 подборов и 9 передач.

    Джордан Нвора и Пэт Коннатон добавили по 16 баллов. При этом последний забросил 4 трехочковых из 5.

    Все прогнозы на НБА

    «Милуоки» пока не может рассчитывать на Криса Миддлтона, Брука Лопеса и Донте Дивинченцо. Под вопросом остается выход на паркет Джру Холидэя.

    «Нью-Йорк»

    «Нью-Йорк» начал сезон чуть лучше, проиграв лишь три матча из восьми в регулярном чемпионате.

    Впрочем, в двух предыдущих играх «Никс» уступили «Торонто» (104:113) и «Индиане» (98:111).

  • No party для Варди. Селихов спас ничью для «Спартака» в Лестере
  • Московский «Спартак» на выезде сыграл вничью 1:1 с английским «Лестером» в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Рассказываем, как это было
  • Сегодня

    • В игре с «Пэйсерс» Ар Джей Барретт принес в копилку команды 23 очка, а Джулиус Рэндл оформил дабл-дабл из 18 очков и 14 подборов.

    А вот Кемба Уокер за 28 минут набрал всего 4 балла, реализовав с игры 2 броска из 11.

    Кадровых проблем у «Никс» в настоящее время нет.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Милуоки» — 1.51, победа «Нью-Йорка» — 2.55.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Подопечные Тома Тибодо начинают пробуксовывать, но они должны быть рады тому, что у них не переполнен лазарет так, как у соперника.

    «Бакс» точно останутся без двух из трех лучших снайперов, что станет большой проблемой. Да, Яннис должен быть на высоте, но вот его поддержка не всегда так стабильна, как хотелось бы. Исходя из этого, наш прогноз и ставка — «победа "Нью-Йорка" с форой +5,5» за 1.81.

    Также возьмем «тотал меньше 217,5» за 1.90. «Милуоки» будет сложно рассчитывать на высокую результативность без Миддлтона и Холидэя, да и «Нью-Йорк», вероятно, сделает ставку на оборону, ведь в этом он довольно силен.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.73
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Дакворт — Хуркач
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Барыс — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Джокович — Фриц
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Рух Брест — Витебск
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Майнц — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Эмполи — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  4.95
  • Экспресс дня 5 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Атлетик — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Ланс — Труа
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Уэска — Леганес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 04:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Милуоки» — «Нью-Йорк»: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 06.11.2021. Прогнозы на баскетбол. Хватит ли «Милуоки» одного Янниса для победы?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры