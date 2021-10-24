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    «Портленд» — «Финикс». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 24 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Портленд» — «Финикс»
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    Дамиан Лиллард
    В воскресенье, 24 октября, «Портленд» примет «Финикс» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Мода-центр», начнется в 05:00 по московскому времени. «Портленд» — «Финикс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Портленд»

    «Портленд» начал сезон с домашнего поражения от «Сакраменто» (121:124), когда Си Джей Макколлум набрал 34 очка, а Дамиан Лиллард добавил 20 баллов и 11 передач.

    «Трэйл Блэйзерс» реализовали всего 12 трехочковых из 35 и совершили сразу 12 потерь.

    В межсезонье состав «Портленда» не претерпел больших изменений. При этом место Терри Стоттса на посту главного тренера занял Чонси Биллапс.

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    Среди травмированных у «Портленда» значится только форвард Тони Снелл.

    «Финикс»

    «Финикс» стартовал с болезненного поражения от «Денвера» (98:110), но затем отыгрался на «Лейкерс» (115:105).

    Наибольшую результативность продемонстрировал Крис Пол, записав себе в актив 23 очка, 14 передач и 5 подборов.

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    • Девин Букер добавил 22 балла, а Микал Бриджес — 21 при феноменальной реализации бросков с игры — 10 из 15.

    У «Финикса» травмы залечивают Лэндри Шэмет и Дарио Шарич.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Портленда» — 1.74, победа «Финикса» — 2.10.

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    В целом стоит ожидать равной игры. Да, «Трэйл Блэйзерс» неудачно начали сезон, но поражение от «Сакраменто» случилось во многом из-за провала Лилларда, у которого было достаточно времени, чтобы все обдумать и вернуться более сильным.

    А вот у «Санз» времени на раскачку нет. Сразу после победы над «Лейкерс» им предстоит сыграть в Портленде. И хотя по составу они выглядят предпочтительнее, давайте не забывать о накапливаемой усталости.

    Наш прогноз и ставка — «тотал больше 231,5» за 1.90. У «Портленда» никогда не было особых проблем в атаке. Даже с нестабильным Лиллардом он настрелял 121 балл, а в этот раз результат должен улучшиться.

    Альтернативный вариант — «индивидуальный тотал "Портленда" больше 113,5» за 1.80.

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    «Портленд» — «Финикс»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 24.10.2021. Прогнозы на баскетбол. Улучшит ли Лиллард свою игру?
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