«Атланта»
«Атланта» успешно начала серию против «Милуоки», одолев соперника в равном матче на «Файсерв-форум» (116:113).
Однако во второй игре «Хоукс» были разгромлены (91:125), а всю четвертую четверть основные игроки соперника отдыхали.
Подопечные Нэйта Макмиллана допустили сразу 20 потерь, сделали лишь 13 ассистов и значительно отстали по количеству подборов (34 против 47).
Самым результативным у проигравших стал Трей Янг, набравший 15 очков при 9 потерях, 12 баллов добавил Данило Галлинари, по 11 набрали Джон Коллинс и Кэм Реддиш.
У «Атланты» до конца сезона выбыли Брэндон Гудвин и Деандре Хантер.
«Милуоки»
«Милуоки» во втором матче реабилитировался за неожиданной поражение в первой игре, когда провалил концовку.
В этот раз команда Майка Буденхольцера сыграла мощнее в атаке и жестче в обороне, так что уже перед заключительной 12-минуткой имела перевес в 40 очков.
Яннис Адетокунбо записал себе в актив 25 очков, 9 подборов и 6 передач. Джру Холидэй отметился 22 баллами, а Брук Лопес добавил еще 16, забросив 3 трехочковых.
«Милуоки» больше не может рассчитывать на защитника Донте Дивинченцо, серьезно травмировавшего ногу.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры верят в успех гостей: победа «Милуоки» — 1.49, победа «Атланты» — 2.60.
Неужели вторая игра стала предвестником беды для «Хоукс»? Нет, на своей площадке они точно сыграют лучше, устранят ненужные потери и постараются воспользоваться слабыми сторонами оппонента.
Однако «Бакс» после столь уверенного успеха находятся в приподнятом настроении. Они почувствовали, что у них пошла игра, и это очень большое преимущество на фоне слегка подавленных «ястребов». Исходя из этого, наш прогноз и ставка — «победа "Милуоки" с форой -4,5» за 1.88.
Еще один вариант — «тотал меньше 224,5» за 1.90. Почему эта ставка? Полагаем, что «Атланта» улучшит игру в обороне и не будет позволять «Милуоки» так легко набирать очки, как во втором матче.