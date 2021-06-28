В понедельник, 28 июня, «Атланта» примет «Милуоки» в третьем матче финальной серии Восточной конференции. Встреча, которая пройдет на арене «Стэйт Фарм», начнется в 03:30 по московскому времени. «Атланта» — «Милуоки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атланта»

«Атланта» успешно начала серию против «Милуоки», одолев соперника в равном матче на «Файсерв-форум» (116:113).

Однако во второй игре «Хоукс» были разгромлены (91:125), а всю четвертую четверть основные игроки соперника отдыхали.

Подопечные Нэйта Макмиллана допустили сразу 20 потерь, сделали лишь 13 ассистов и значительно отстали по количеству подборов (34 против 47).

Самым результативным у проигравших стал Трей Янг, набравший 15 очков при 9 потерях, 12 баллов добавил Данило Галлинари, по 11 набрали Джон Коллинс и Кэм Реддиш.

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У «Атланты» до конца сезона выбыли Брэндон Гудвин и Деандре Хантер.

«Милуоки»

«Милуоки» во втором матче реабилитировался за неожиданной поражение в первой игре, когда провалил концовку.

В этот раз команда Майка Буденхольцера сыграла мощнее в атаке и жестче в обороне, так что уже перед заключительной 12-минуткой имела перевес в 40 очков.

Яннис Адетокунбо записал себе в актив 25 очков, 9 подборов и 6 передач. Джру Холидэй отметился 22 баллами, а Брук Лопес добавил еще 16, забросив 3 трехочковых.

«Милуоки» больше не может рассчитывать на защитника Донте Дивинченцо, серьезно травмировавшего ногу.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры верят в успех гостей: победа «Милуоки» — 1.49, победа «Атланты» — 2.60.

Неужели вторая игра стала предвестником беды для «Хоукс»? Нет, на своей площадке они точно сыграют лучше, устранят ненужные потери и постараются воспользоваться слабыми сторонами оппонента.

Однако «Бакс» после столь уверенного успеха находятся в приподнятом настроении. Они почувствовали, что у них пошла игра, и это очень большое преимущество на фоне слегка подавленных «ястребов». Исходя из этого, наш прогноз и ставка — «победа "Милуоки" с форой -4,5» за 1.88.

Еще один вариант — «тотал меньше 224,5» за 1.90. Почему эта ставка? Полагаем, что «Атланта» улучшит игру в обороне и не будет позволять «Милуоки» так легко набирать очки, как во втором матче.