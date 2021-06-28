Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кейн не показывает своей игры на Евро-2020Топ-5 разочарований игроков группового этапа Евро-2020 Карим БенземаЕвро-2020. 15 футболистов, которые выиграли от переноса турнира УЕФА решил отказаться от правила выездного голаРеволюционное решение. Почему отмена правила выездного гола изменит футбол
  • 12:48
    • Назначены арбитры на матчи Хорватия — Испания и Франция — Швейцария
  • 12:00
    • Влашич — лучший по удачным обводкам в групповой стадии Евро-2020
  • 11:29
    • Защитник «Монтеррея» попал в список интересов ЦСКА
  • 10:56
    • Известна дата боя Джошуа — Усик
  • 07:08
    • Молдавский победил Джонсона и стал временным чемпионом Bellator
  • 23:53
    • Санкт-Петербург примет этап Гран-при Формулы-1 в 2023 году
  • 22:35
    • СМИ: «Барселоне» придется сократить зарплатную ведомость на 200 млн евро
    Все новости спорта

    Позволит ли «Атланта» сопернику вырваться вперед?

    «Атланта» — «Милуоки». Прогноз (к. 1.88) и ставки на матч плей-офф НБА 28 июня 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Атланта Хоукс Прогнозы на Милуоки Бакс
    Прогноз и ставки на «Атланта» — «Милуоки»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Яннис Адетокунбо
    В понедельник, 28 июня, «Атланта» примет «Милуоки» в третьем матче финальной серии Восточной конференции. Встреча, которая пройдет на арене «Стэйт Фарм», начнется в 03:30 по московскому времени. «Атланта» — «Милуоки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Атланта»

    «Атланта» успешно начала серию против «Милуоки», одолев соперника в равном матче на «Файсерв-форум» (116:113).

    Однако во второй игре «Хоукс» были разгромлены (91:125), а всю четвертую четверть основные игроки соперника отдыхали.

    Подопечные Нэйта Макмиллана допустили сразу 20 потерь, сделали лишь 13 ассистов и значительно отстали по количеству подборов (34 против 47).

    Самым результативным у проигравших стал Трей Янг, набравший 15 очков при 9 потерях, 12 баллов добавил Данило Галлинари, по 11 набрали Джон Коллинс и Кэм Реддиш.

    Все прогнозы на НБА

    У «Атланты» до конца сезона выбыли Брэндон Гудвин и Деандре Хантер.

    «Милуоки»

    «Милуоки» во втором матче реабилитировался за неожиданной поражение в первой игре, когда провалил концовку.

    В этот раз команда Майка Буденхольцера сыграла мощнее в атаке и жестче в обороне, так что уже перед заключительной 12-минуткой имела перевес в 40 очков.

  • Топ-5 разочарований игроков группового этапа Евро-2020
  • Кто неприятно удивил?
  • Сегодня

    • Яннис Адетокунбо записал себе в актив 25 очков, 9 подборов и 6 передач. Джру Холидэй отметился 22 баллами, а Брук Лопес добавил еще 16, забросив 3 трехочковых.

    «Милуоки» больше не может рассчитывать на защитника Донте Дивинченцо, серьезно травмировавшего ногу.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры верят в успех гостей: победа «Милуоки» — 1.49, победа «Атланты» — 2.60.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Неужели вторая игра стала предвестником беды для «Хоукс»? Нет, на своей площадке они точно сыграют лучше, устранят ненужные потери и постараются воспользоваться слабыми сторонами оппонента.

    Однако «Бакс» после столь уверенного успеха находятся в приподнятом настроении. Они почувствовали, что у них пошла игра, и это очень большое преимущество на фоне слегка подавленных «ястребов». Исходя из этого, наш прогноз и ставка — «победа "Милуоки" с форой -4,5» за 1.88.

    Еще один вариант — «тотал меньше 224,5» за 1.90. Почему эта ставка? Полагаем, что «Атланта» улучшит игру в обороне и не будет позволять «Милуоки» так легко набирать очки, как во втором матче.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.87
  • Прогноз на матч Сморгонь — Гомель
  • Футбол
  • Сегодня в 16:45
    •  1.64
  • Прогноз на матч Медведев — Куэрри
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Славия Мозырь — Энергетик-БГУ
  • Футбол
  • Сегодня в 18:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Уэльс — Дания
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Уэльс — Дания
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Уэльс — Дания
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Шахтер Солигорск — Динамо Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Слайго Роверс — Богемианс
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Италия — Австрия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Италия — Австрия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.12
  • Прогноз на матч Италия — Австрия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.89
  • Экспресс дня 26 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Спортинг Канзас Сити — Лос-Анджелес
  • Футбол
  • Завтра в 00:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Торонто — Цинциннати
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Атланта» — «Милуоки»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 28.06.2021. Прогнозы на баскетбол. Позволит ли «Атланта» сопернику вырваться вперед?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020
    ЛентаLiveКалендарь/таблицыПрогнозы на Евро-2020
    Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на Евро-2020Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры