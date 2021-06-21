В понедельник, 21 июня, «Филадельфия» примет «Атланту» в седьмом матче второго раунда плей-офф НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Веллс Фарго-центр», начнется в 03:00 по московскому времени. «Филадельфия» — «Атланта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Филадельфия»

«Филадельфия» в этой паре изначально считалась фаворитом. Когда она вела 2-1, многие полагали, что подопечным Дока Риверса быстро удастся оформить выход в финал конференции, однако затем последовали два поражения (100:103 и 106:109).

В шестой встрече «Сиксерс» нельзя было проигрывать и они справились с задачей, победив со счетом 104:99.

По 24 очка в составе «Филадельфии» набрали Тобиас Харрис и Сет Карри, а Джоэл Эмбиид добавил 22 балла и 13 подборов.

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За «Сиксерс» пока не готов играть Дэнни Грин, у которого повреждение икроножной мышцы.

«Атланта»

У «Атланты» была хорошая возможность завершить серию в свою пользу в шестом матче, но команда Нэйта Макмиллана все же уступила в равной борьбе.

Очередную блестящую игру продемонстрировал Трей Янг, записавший себе в актив 34 очка и 12 результативных передач.

Вторым по результативности стал Кевин Хьюртер с 17 баллами и 11 подборами, третьим — Данило Галлинари, набравший 16 очков.

У «Атланты» травму получил Богдан Богданович. Также ближайшую встречу может пропустить Кэм Реддиш. Брэндон Гудвин и Деандре Хантер выбыли до конца сезона.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Филадельфии» — 1.36, победа «Атланты» — 3.20.

Раз уж «Сиксерс» оказались не в состоянии быстро разобраться с соперником, то им придется помучиться, в том числе и в седьмой игре.

Почему? «Хоукс» оказались очень цепким оппонентом, а Трей Янг доказал, что защищаться против его сверхдальних бросков и молниеносных проходов под кольцо очень сложно.

Мы все еще считаем, что «Фила» пройдет дальше, но раз уж гостей так недооценивают эксперты, наш прогноз и ставка — «победа "Атланты" с форой +6,5» за 1.90.