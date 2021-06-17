В четверг, 17 июня, «Юта» примет «Клипперс» в пятом матче второго раунда плей-офф НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Вивинт Смарт Хоум», начнется в 05:00 по московскому времени. «Юта» — «Клипперс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Юта»

«Юта» так хорошо начала серию против «Клипперс» (112:109 и 117:111), что заставила многих из нас поверить в свой выход в финал конференции.

Однако выезд в Лос-Анджелес вышел просто ужасным для подопечных Куина Снайдера, которые поочередно проиграли 106:132 и 104:118.

Накануне в составе «Джаз» 37 очков набрал Донован Митчелл, но его стараний оказалось мало. Джо Инглс добавил 19 баллов, а Боян Богданович — 18.

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После травмы у «Юты» все еще восстанавливается Майк Конли, чье возвращение ожидается в ближайшее время.

«Клипперс»

«Клипперс» уже дважды в этом сезоне хотели похоронить: сначала в серии с «Далласом» (4-3), а затем после двух поражений в Солт-Лейк-Сити.

Впрочем, команда Тайрона Лю доказала, что имеет бойцовский характер, за счет которого будет бороться до последнего.

В четвертой игре у калифорнийцев по 31 баллу набрали Кавай Леонард и Пол Джордж, тогда как Маркус Моррис добавил 24 очка, забросив 5 трехочковых.

До конца сезона у «Клипперс» выбыл Серж Ибака, который серьезно повредил спину.

Прогноз и ставки

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение хозяевам: победа «Юты» — 1.71, победа «Клипперс» — 2.15.

«Джаз» — лучшая команда «регулярки», к которой нужно относится со всей серьезностью. Однако в настоящее время, как нам кажется, в более выигрышном положении находятся калифорнийцы.

Леонард выдал две замечательные игры подряд, а Джордж доказал, что все насмешки над его прошлыми неудачами в плей-офф уже не актуальны.

Но самое важное: Тайрон Лю научил своих подопечных играть против Руди Гобера, который был настоящим монстром обороны в двух стартовых встречах. Исходя из этого, наш прогноз и ставка — «победа гостей».