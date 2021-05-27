«Филадельфия»
«Филадельфия» выиграла Восточную конференцию по итогам регулярного чемпионата, одержав 49 побед в 72 матчах.
Команда Дока Риверса отыграла весь сезон практически без спадов. Даже в 12 заключительных встречах «регулярки», когда можно было экономить силы, она потерпела всего два поражения.
В стартовом матче плей-офф «Сиксерс» без особых трудностей разобрались с «Вашингтоном» (125:118), реализовав 49,5 процента бросков с игры. Самым результативным у победителей стал Тобиас Харрис с 37 баллами, Джоэль Эмбиид добавил 30 баллов, а Бен Симмонс к 6 очкам добавил 15 результативных передач и 15 подборов.
Серьезных кадровых проблем у «Филадельфии» сейчас нет.
«Вашингтон»
«Вашингтон» стал восьмым в турнирной таблице Восточной конференции с 34 победами и 38 поражениями.
Оказавшись в плей-ин, команда Скотта Брукса уступила «Бостону» (100:118) в борьбе за право стать седьмым номером посева. Зато вслед за этим столичная команда переиграла «Индиану» (142:115).
В первом матче серии с «Филадельфией» баскетболисты «Уизардс» не выглядели обреченными, и все же они уступили при шикарной реализации в 55,7 процента.
Брэдли Бил записал себе в актив 33 очка, 10 подборов и 6 передач, Расселл Уэстбрук набрал 16 очков и сделал 14 ассистов.
У «Вашингтона» до конца сезона выбыли Томас Брайант и Дени Авдия.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Филадельфии» — 1.27, победа «Вашингтона» — 3.90.
В первом матче «Сиксерс» оценили уровень соперника и теперь готовы постепенно его уничтожать.
Бил и Уэстбрук показали хорошую игру, но даже этого оказалось недостаточно, а остальные усилить «Вашингтон» в принципе не способны.
В то же время «Сиксерс» могут похвастаться шикарной глубиной состава и Эмбиидом, которого просто некому сдерживать в составе «Вашингтона». Наш прогноз и ставка — «победа "Филадельфии" с форой -7,5» за 1.83.
Также можно попробовать ставку «тотал подборов Эмбиида больше 11,5» за 1.87. В первом матче у него было лишь 6 подборов, но будем считать это исключением из правил и ждем от него более активных действий под щитом.