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    Как завершится вторая подряд игра «Атланты» и «Вашингтона»?

    «Атланта» — «Вашингтон». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 13 мая 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Атланта Хоукс Прогнозы на Вашингтон Уизардс
    Прогноз и ставки на «Атланта» — «Вашингтон»
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    Расселл Уэстбрук
    В четверг, 13 мая, «Атланта» примет «Вашингтон» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Стэйт Фарм», начнется в 02:00 по московскому времени. «Атланта» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Атланта»

    «Атланта» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 38 побед и 31 поражение.

    С начала мая команда Нэйта Макмиллана уступила только «Филадельфии» (104:126) и «Индиане» (126:133), одержав при этом три победы.

    Накануне «Хоукс» одолели как раз «Вашингтон» (125:124) благодаря 36 очкам Трея Янга и шикарному дабл-даблу Клинта Капелы из 10 очков и 22 подборов. Также выделялись Джон Коллинс и Богдан Богданович, в активе которых 28 и 25 баллов.

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    После травм у «Атланты» восстанавливаются Тони Снелл и Кэм Реддиш.

    «Вашингтон»

    «Вашингтон» расположился на десятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 32 победами и 37 поражениями.

    В этом месяце подопечные Скотта Брукса выиграли четыре матча из семи, но важно заметить, что все их встречи были выездными.

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    • В проигранном матче с «Атлантой» (124:125) позитивным моментом стал трипл-дабл Расселла Уэстбрука — 28 очков, 21 передача и 13 подборов. Еще 20 баллов добавил Руи Хатимура, 18 — Робин Лопес.

    Среди травмированных у «Вашингтона» значатся Брэдли Бил, Томас Брайант и Дени Авдия.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Атланты» — 1.32, победа «Вашингтона» — 3.50.

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    Вероятно, нас ожидает еще одна равная игра, поскольку обе команды не потеряли мотивацию и продолжают борьбу за наиболее высокие места.

    Да, «Хоукс» выглядят предпочтительнее ввиду хорошего подбора игроков, тогда как для «Уизардс» большой потерей может стать отсутствие Била.

    И все же мы поверим в то, что гости не сдадутся досрочно и попробуют выиграть. Наш прогноз и ставка — «победа "Вашингтона" с форой +7,5» за 1.81.

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