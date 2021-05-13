В четверг, 13 мая, «Атланта» примет «Вашингтон» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Стэйт Фарм», начнется в 02:00 по московскому времени. «Атланта» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атланта»

«Атланта» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 38 побед и 31 поражение.

С начала мая команда Нэйта Макмиллана уступила только «Филадельфии» (104:126) и «Индиане» (126:133), одержав при этом три победы.

Накануне «Хоукс» одолели как раз «Вашингтон» (125:124) благодаря 36 очкам Трея Янга и шикарному дабл-даблу Клинта Капелы из 10 очков и 22 подборов. Также выделялись Джон Коллинс и Богдан Богданович, в активе которых 28 и 25 баллов.

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После травм у «Атланты» восстанавливаются Тони Снелл и Кэм Реддиш.

«Вашингтон»

«Вашингтон» расположился на десятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 32 победами и 37 поражениями.

В этом месяце подопечные Скотта Брукса выиграли четыре матча из семи, но важно заметить, что все их встречи были выездными.

В проигранном матче с «Атлантой» (124:125) позитивным моментом стал трипл-дабл Расселла Уэстбрука — 28 очков, 21 передача и 13 подборов. Еще 20 баллов добавил Руи Хатимура, 18 — Робин Лопес.

Среди травмированных у «Вашингтона» значатся Брэдли Бил, Томас Брайант и Дени Авдия.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Атланты» — 1.32, победа «Вашингтона» — 3.50.

Вероятно, нас ожидает еще одна равная игра, поскольку обе команды не потеряли мотивацию и продолжают борьбу за наиболее высокие места.

Да, «Хоукс» выглядят предпочтительнее ввиду хорошего подбора игроков, тогда как для «Уизардс» большой потерей может стать отсутствие Била.

И все же мы поверим в то, что гости не сдадутся досрочно и попробуют выиграть. Наш прогноз и ставка — «победа "Вашингтона" с форой +7,5» за 1.81.