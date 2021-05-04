Во вторник, 4 мая, «Барселона» примет «Зенит» в пятом матче 1/4 финала плей-офф Евролиги. Встреча, которая пройдет на арене «Палау Блауграна», начнется в 22:00 по московскому времени. «Барселона» — «Зенит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барселона»

«Барселона» стала победителем регулярного чемпионата Евролиги, одержав 24 победы в 34 сыгранных турах.

Вровень с каталонцами финишировал московский ЦСКА, но, поскольку в очных встречах он был слабее, то был вынужден довольствоваться второй строчкой.

Плей-офф для «сине-гранатовых» начался просто ужасно, ведь они дома проиграли «Зениту» (74:76). Они были блики к краху и во второй игре, но все-таки вырвали победу в овертайме (81:78 ОТ).

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В питерских матчах «Барселона» сначала победила 78:70, а затем позволила «Зениту» сравнять счет в серии (61:74).

«Зенит»

«Зенит» финишировал на восьмой строчке по итогам регулярного чемпионата Евролиги с 20 победами и 14 поражениями.

«Сине-бело-голубые» по дополнительным показателям уступили «Реалу» и «Фенербахче», а также минимально опередили «Валенсию».

Несмотря на статус аутсайдера, подопечные Хавьера Паскуаля успешно начали четвертьфинальную серию в Каталонии — 76:74 и 78:81 ОТ.

К сожалению, питерцам не удалась третья игра (70:78), зато в четвертой они не оставили «Барселоне» ни единого шанса (74:61).

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Барселоны» — 1.25, победа «Зенита» — 4.00.

Очевидно, что эксперты отказываются верить в то, что лидер регулярного чемпионата вылетит уже на стадии 1/4 финала. Честно говоря, мы тоже недооценивали «сине-бело-голубых», но они показали, что просто так не сдадутся.

Во всех играх подопечные Хавьера Паскуаля навязывали борьбу «сине-гранатовым», а их максимальное отставание по итогам финальной сирены составило «-8».

Поскольку в Каталонии питерцы еще ни разу не провалились, предположим, что и в этот раз они как минимум потреплют нервы именитым хозяевам. Наш прогноз и ставка — «победа "Зенита" с форой +9,5» за 1.70.

Также можно взять «индивидуальный тотал "Барселоны" меньше 80,5» за 1.81. Лишь во второй игре каталонцы смогли набрать больше, но только после овертайма.