ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Локомотив»Молодец среди овец. Доминирование «Зенита» — признак деградации РПЛ Обамеянг принес победу гостям«Арсенал» озадачил «Вильярреал» своей победой Кай Хаверц«Челси» избежал ловушки «Фулхэма». Теперь можно подумать о «Реале»
  • 23:53
    • «Барселона» удержала победу над «Валенсией», Месси забил два мяча
  • 20:52
    • «Зенит» разгромил «Локо» и в третий раз подряд стал чемпионом России
  • 23:59
    • «Лион» в меньшинстве вырвал победу у «Монако»
  • 23:07
    • Хет-трик Бэйла помог «Тоттенхэму» разгромить «Шеффилд»
  • 20:03
    • Матч «МЮ» с «Ливерпулем» перенесен из-за протестов фанатов
  • 18:31
    • «Тамбов» проиграл «Ростову» и вылетел в ФНЛ
  • 18:04
    • «Аталанта» сыграла вничью с «Сассуоло», «Интер» стал чемпионом Италии
    Все новости спорта

    Сотворит ли «Зенит» сенсацию в Каталонии?

    «Барселона» — «Зенит». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч баскетбольной Евролиги 4 мая 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на Евролига Прогнозы на Барселона Прогнозы на Зенит
    Прогноз и ставки на «Барселона» — «Зенит»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Баскетболисты «Зенита»
    Во вторник, 4 мая, «Барселона» примет «Зенит» в пятом матче 1/4 финала плей-офф Евролиги. Встреча, которая пройдет на арене «Палау Блауграна», начнется в 22:00 по московскому времени. «Барселона» — «Зенит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Барселона»

    «Барселона» стала победителем регулярного чемпионата Евролиги, одержав 24 победы в 34 сыгранных турах.

    Вровень с каталонцами финишировал московский ЦСКА, но, поскольку в очных встречах он был слабее, то был вынужден довольствоваться второй строчкой.

    Плей-офф для «сине-гранатовых» начался просто ужасно, ведь они дома проиграли «Зениту» (74:76). Они были блики к краху и во второй игре, но все-таки вырвали победу в овертайме (81:78 ОТ).

    Все прогнозы на баскетбол

    В питерских матчах «Барселона» сначала победила 78:70, а затем позволила «Зениту» сравнять счет в серии (61:74).

    «Зенит»

    «Зенит» финишировал на восьмой строчке по итогам регулярного чемпионата Евролиги с 20 победами и 14 поражениями.

    «Сине-бело-голубые» по дополнительным показателям уступили «Реалу» и «Фенербахче», а также минимально опередили «Валенсию».

  • По наклонной. ЦСКА теряет очки, Влашича и шансы на еврокубки
  • Реакция спортивных СМИ на ничью ЦСКА и «Уфы» в Москве
  • Вчера

    • Несмотря на статус аутсайдера, подопечные Хавьера Паскуаля успешно начали четвертьфинальную серию в Каталонии — 76:74 и 78:81 ОТ.

    К сожалению, питерцам не удалась третья игра (70:78), зато в четвертой они не оставили «Барселоне» ни единого шанса (74:61).

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Барселоны» — 1.25, победа «Зенита» — 4.00.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan

    Очевидно, что эксперты отказываются верить в то, что лидер регулярного чемпионата вылетит уже на стадии 1/4 финала. Честно говоря, мы тоже недооценивали «сине-бело-голубых», но они показали, что просто так не сдадутся.

    Во всех играх подопечные Хавьера Паскуаля навязывали борьбу «сине-гранатовым», а их максимальное отставание по итогам финальной сирены составило «-8».

    Поскольку в Каталонии питерцы еще ни разу не провалились, предположим, что и в этот раз они как минимум потреплют нервы именитым хозяевам. Наш прогноз и ставка — «победа "Зенита" с форой +9,5» за 1.70.

    Также можно взять «индивидуальный тотал "Барселоны" меньше 80,5» за 1.81. Лишь во второй игре каталонцы смогли набрать больше, но только после овертайма.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.96
  • Прогноз на матч Харрис — Димитров
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Циндао — Гуанчжоу Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Эмбер — Карацев
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Шарди — Эванс
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Квитова — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.68
  • Прогноз на матч Жабер — Бенчич
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Арсенал — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Арсенал — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  3.58
  • Прогноз на матч Майнц — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Сабадель — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Сабаил — Габала
  • Футбол
  • Сегодня в 19:15
    •  1.88
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Вурверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Барти — Швентек
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Фенербахче — Эрзурум
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Авангард» может завершить серию с ЦСКА в шестом матче
  • Система дала сбой. «Авангард» — в шаге от исторического триумфа
    • 14:45 27/04/2021     «Авангард» — чемпион
  • Месть Толчинского, успех Хартли. «Авангард» завоевал Кубок Гагарина
    • 01:15 29/04/2021     «Барселона» — потенциальный лидер Примеры
  • «Барселона» подрежет Мадрид на финише
    • 05:24 27/04/2021
    «Барселона» — «Зенит»: прогноз, ставка (1.70), статистика, коэффициенты матча 04.05.2021. Прогнозы на баскетбол. Сотворит ли «Зенит» сенсацию в Каталонии?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры