В понедельник, 29 марта, «Лейкерс» примут «Орландо» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Стэйплс-центр», начнется в 05:00 по московскому времени. «Лейкерс» — «Орландо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лейкерс»

«Лейкерс» занимают четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, выиграв 29 матчей из 46.

Подопечные Фрэнка Вогеля пребывают не в лучшем настроении из-за потери Энтони Дэвиса и Леброна Джеймса. Они потерпели четыре поражения в пяти последних встречах, хотя накануне обыграли «Кливленд» (100:86).

Калифорнийцы не смогли усилить состав в результате обменов, несмотря на то, что ходили слухи о возможном привлечении Кайла Лоури.

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Дэвис не вернется на площадку раньше 6 апреля, а Джеймс — раньше 15 апреля. Также после травмы восстанавливается Джаред Дадли.

«Орландо»

«Орландо» расположился на 14-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 15 победами и 30 поражениями.

Если в прошлом сезоне «Мэджик» выступали в плей-офф, то в нынешнем об этом можно даже не мечтать.

Стартовый отрезок сезона был провален подопечными Стива Клиффорда. Теперь же, после серии обменов, им только предстоит найти свою игру.

Стоит напомнить, что «Орландо» расстался с тремя своими самыми результативными игроками — Николой Вучевичем, Аароном Гордоном и Эваном Фурнье.

Травмы у флоридцев залечивают Гэри Харрис, Коул Энтони, Маркелл Фульц и Джонатан Айзек.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Лейкерс» — 1.34, победа «Орландо» — 4.10.

Стив Клиффорд просто вынужден ставить на игру против действующих чемпионов экспериментальный состав. Многие игроки, вероятно, дебютируют в составе «Мэджик», и из этого вряд ли получится что-то хорошее.

Потребуется много времени для того, чтобы флоридцы сыгрались и сплотились вокруг новых лидеров, а пока же им остается лишь совершенствоваться в надежде на чудо. Наш прогноз и ставка — «победа "Лейкерс" с форой -7,5» за 1.93.

Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Лейкерс" больше 107,5» за 1.87.