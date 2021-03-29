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    Обыграют ли «Лейкерс» обескровленный «Орландо»?

    «Лейкерс» — «Орландо». Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 29 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Лейкерс» — «Орландо»
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    Кентавиус Колдуэлл-Поуп
    В понедельник, 29 марта, «Лейкерс» примут «Орландо» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Стэйплс-центр», начнется в 05:00 по московскому времени. «Лейкерс» — «Орландо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Лейкерс»

    «Лейкерс» занимают четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, выиграв 29 матчей из 46.

    Подопечные Фрэнка Вогеля пребывают не в лучшем настроении из-за потери Энтони Дэвиса и Леброна Джеймса. Они потерпели четыре поражения в пяти последних встречах, хотя накануне обыграли «Кливленд» (100:86).

    Калифорнийцы не смогли усилить состав в результате обменов, несмотря на то, что ходили слухи о возможном привлечении Кайла Лоури.

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    Дэвис не вернется на площадку раньше 6 апреля, а Джеймс — раньше 15 апреля. Также после травмы восстанавливается Джаред Дадли.

    «Орландо»

    «Орландо» расположился на 14-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 15 победами и 30 поражениями.

    Если в прошлом сезоне «Мэджик» выступали в плей-офф, то в нынешнем об этом можно даже не мечтать.

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    • Стартовый отрезок сезона был провален подопечными Стива Клиффорда. Теперь же, после серии обменов, им только предстоит найти свою игру.

    Стоит напомнить, что «Орландо» расстался с тремя своими самыми результативными игроками — Николой Вучевичем, Аароном Гордоном и Эваном Фурнье.

    Травмы у флоридцев залечивают Гэри Харрис, Коул Энтони, Маркелл Фульц и Джонатан Айзек.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Лейкерс» — 1.34, победа «Орландо» — 4.10.

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    Стив Клиффорд просто вынужден ставить на игру против действующих чемпионов экспериментальный состав. Многие игроки, вероятно, дебютируют в составе «Мэджик», и из этого вряд ли получится что-то хорошее.

    Потребуется много времени для того, чтобы флоридцы сыгрались и сплотились вокруг новых лидеров, а пока же им остается лишь совершенствоваться в надежде на чудо. Наш прогноз и ставка — «победа "Лейкерс" с форой -7,5» за 1.93.

    Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Лейкерс" больше 107,5» за 1.87.

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    Прогноз и ставка на матч «Лейкерс» — «Орландо» 29.03.2021 в 05:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.93.
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