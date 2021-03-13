В субботу, 13 марта, «Лейкерс» примут «Индиану» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Стэйплс-центр», начнется в 06:30 по московскому времени. «Лейкерс» — «Индиана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лейкерс»

«Лейкерс» занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 24 победы и 13 поражений.

Действующие чемпионы отлично стартовали в регулярном чемпионате, но, потеряв Энтони Дэвиса из-за травмы, у них возник кризис.

В восьми последних матчах калифорнийцы потерпели шесть поражений, а прямо перед паузой на Матч звезд уступили «Сакраменто» (120:123), несмотря на то, что Деннис Шредер, Монтрезл Харрелл и Кайл Кузьма набрали 28, 26 и 25 очков соответственно.

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Дэвис вернется на паркет не раньше 19 марта. Марк Газоль и Алекс Карузо восстанавливаются после травм, сохраняя шансы сыграть в ближайшем матче.

«Индиана»

«Индиана» расположилась на десятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 16 победами и 19 поражениями.

В феврале команда Нэйта Бьоркгрена тоже не впечатляла яркой игрой, не выиграв ни у одной из команд, занимающих минимум восьмое место в обоих конференциях.

В шести последних матчах «Пэйсерс» потерпели пять поражений. Перед паузой они оказались слабее «Денвера» (103:113), реализовав лишь 14 трехочковых из 39.

У «Индианы» травмы залечивают Ти Джей Уоррен и Карим Леверт.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Лейкерс» — 1.60, победа «Индианы» — 2.75.

«Пэйсерс» должны сыграть максимально качественно, чтобы выиграть у действующего чемпиона на его же площадке. Они просто обязаны выйти на новый уровень, иначе рискуют продолжить падение вниз в турнирной таблице.

Реальна ли победа «Индианы»? Нам кажется, что у нее мало шансов. Команда Фрэнка Вогеля после столь необходимого перерыва, скорее всего, возродится и постарается вернуться к своему доминированию. Наш прогноз и ставка — «победа "Лейкерс" с форой -4,5» за 1.89.

Также берем «индивидуальный тотал "Лейкерс" больше 110,5» за 1.95. Надеемся, что отдохнувший Леброн Джеймс отметится высокой результативностью.