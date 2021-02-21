В воскресенье, 21 февраля, «Лейкерс» примут «Майами» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Стэйплс-центр», начнется в 04:30 по московскому времени. «Лейкерс» — «Майами»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лейкерс»

«Лейкерс» занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции с 22 победами и восемью поражениями.

На этой неделе калифорнийцы успели проиграли «Денверу» (105:122) и «Бруклину» (98:109), обыграв «Миннесоту» (112:104).

В игре с «Нетс» Леброн Джеймс набрал 32 очка, реализовав всего один трехочковый бросок из шести.

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После травм у «Лейкерс» восстанавливаются Энтони Дэвис, Костас Адетокунбо и Деннис Шредер.

«Майами»

«Майами» расположился на 11-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 12 побед и 17 поражений.

Баскетболисты «Хит» начали неделю с поражений от «Клипперс» (118:125) и «Голден Стэйт» (112:120 ОТ), но затем выиграли у «Сакраменто» (118:110).

Героем встречи с «Кингз» стал Тайлер Хирроу, который со скамейки набрал 27 очков. Еще 22 балла в копилку команды добавил Келли Олиник.

У «Майами» травмы залечивают Горан Драгич, Крис Силва, Эйвери Брэдли и Мейерс Леонард.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Лейкерс» — 1.72, победа «Майами» — 2.49.

Небольшой спад в игре калифорнийцев был вполне ожидаем, учитывая потерю Энтони Дэвиса, который вернется на паркет в лучшем случае через месяц.

Подопечные Фрэнка Вогеля на этой неделе проиграли дважды, но важно заметить, у них в соперниках были «Денвер» и «Бруклин», которые на голову сильнее нынешнего «Майами».

«Хит» в нынешней форме вряд ли способен бороться на равных с лидерами, поэтому наш прогноз и ставка — «победа "Лейкерс" с форой -3,5» за 1.91.

Также берем «тотал меньше 214,5» за 1.88, поскольку на результативности «Лейкерс» негативно скажется отсутствие Дэвиса, а на результативности «Майами» — элитная оборона действующих чемпионов.