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    «Лейкерс» — «Майами». Прогноз (1.91) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 21 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Лейкерс» — «Майами»
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    Леброн Джеймс
    В воскресенье, 21 февраля, «Лейкерс» примут «Майами» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Стэйплс-центр», начнется в 04:30 по московскому времени. «Лейкерс» — «Майами»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 21 Февраля 2021 года
    Лейкерс
  • НБА
    •  Лейкерс 04:30 Майами Майами
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    «Лейкерс»

    «Лейкерс» занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции с 22 победами и восемью поражениями.

    На этой неделе калифорнийцы успели проиграли «Денверу» (105:122) и «Бруклину» (98:109), обыграв «Миннесоту» (112:104).

    В игре с «Нетс» Леброн Джеймс набрал 32 очка, реализовав всего один трехочковый бросок из шести.

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    После травм у «Лейкерс» восстанавливаются Энтони Дэвис, Костас Адетокунбо и Деннис Шредер.

    «Майами»

    «Майами» расположился на 11-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 12 побед и 17 поражений.

    Баскетболисты «Хит» начали неделю с поражений от «Клипперс» (118:125) и «Голден Стэйт» (112:120 ОТ), но затем выиграли у «Сакраменто» (118:110).

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    • Героем встречи с «Кингз» стал Тайлер Хирроу, который со скамейки набрал 27 очков. Еще 22 балла в копилку команды добавил Келли Олиник.

    У «Майами» травмы залечивают Горан Драгич, Крис Силва, Эйвери Брэдли и Мейерс Леонард.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Лейкерс» — 1.72, победа «Майами» — 2.49.

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    Небольшой спад в игре калифорнийцев был вполне ожидаем, учитывая потерю Энтони Дэвиса, который вернется на паркет в лучшем случае через месяц.

    Подопечные Фрэнка Вогеля на этой неделе проиграли дважды, но важно заметить, у них в соперниках были «Денвер» и «Бруклин», которые на голову сильнее нынешнего «Майами».

    «Хит» в нынешней форме вряд ли способен бороться на равных с лидерами, поэтому наш прогноз и ставка — «победа "Лейкерс" с форой -3,5» за 1.91.

    Также берем «тотал меньше 214,5» за 1.88, поскольку на результативности «Лейкерс» негативно скажется отсутствие Дэвиса, а на результативности «Майами» — элитная оборона действующих чемпионов.

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