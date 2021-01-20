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    Воспользуется ли Йокич отсутствием Хорфорда?

    «Денвер» — «Оклахома». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 20 января 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Денвер Наггетс Прогнозы на Оклахома-Сити Тандер
    Прогноз и ставки на «Денвер» — «Оклахома»
    Никола Йокич
    В среду, 20 января, «Денвер» примет «Оклахому» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Пепси-центр», начнется в 05:00 по московскому времени. «Денвер» — «Оклахома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 20 Января 2021 года
    Денвер
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    «Денвер»

    «Денвер» занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету шесть побед и семь поражений.

    В стартовых пяти матчах «Наггетс» потерпели сразу четыре поражения, после чего заиграли лучше, но больше двух побед подряд все равно не одерживали.

    В своей последней встрече подопечные Майка Мэлоуна уступили «Юте» (105:109), несмотря на дабл-дабл Николы Йокича, набравшего 35 очков и сделавшего 14 подборов. Еще 30 баллов в копилку команды принес Джамал Маррей.

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    Из-за карантина за «Денвер» до сих пор не может играть форвард Майкл Портер, тогда как все остальные баскетболисты находятся в строю.

    «Оклахома»

    «Оклахома» расположилась на десятой строчке в турнирной таблице Западной конференции с шестью победами и шестью поражениями.

    Баскетболисты «Тандер» тоже неуверенно начали регулярный чемпионат, но затем немного исправились и включились в борьбу за попадание в плей-офф.

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    • Накануне команда Марка Дэйгнолта в овертайме одолела «Чикаго» (127:125 ОТ). Самым результативным стал Шей Гилджес-Александер, набравший 33 очка и сделавший 10 результативных передач.

    За «Оклахому» пока не могут играть Эл Хорфорд, Тревор Ариза и Тай Джером.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Денвера» — 1.22, победа «Оклахомы» — 5.60.

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    «Наггетс» подвели нас в предыдущей встрече с «Ютой», но в целом смотрелись неплохо и даже лидировали «+8» в начале третьей четверти.

    Команду из Колорадо подвело то, что только Йокич и Маррей исправно попадали в кольцо, тогда как остальные преимущественно промахивались.

    Надеемся, что в этот раз «Наггетс» проявят себя с лучшей стороны. Большим плюсом для них станет отсутствие в составе соперника Эла Хорфорда, ведь без него Йокич будет чувствовать себя в «краске» намного комфортнее. Наш прогноз и ставка — «победа "Денвера" с форой -8,5» за 1.75.

    Ждем от хозяев активности с первых минут, поэтому можно также присмотреться к ставке «победа "Денвера" в первой четверти с форой -3,5» за 1.92.

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