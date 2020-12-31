«Бруклин» — «Атланта». Прогноз (1.74) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 31 декабря 2020 года

В четверг, 31 декабря, «Бруклин» у себя дома примет «Атланту» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Барклайс-центр», начнется в 03:30 по московскому времени. Прогноз на «Бруклин» — «Атланта».

«Бруклин»

Баскетболисты «Бруклина» начали сезон с двух побед и двух поражений. Сначала они обыграли «Голден Стэйт» (125:99) и «Бостон» (123:95), после чего уступили «Шарлотт» (104:106) и «Мемфису» (111:116 ОТ).

Во встрече с «Гриззлиз» подопечные Стива Нэша играли без Кевина Дюранта, Кайри Ирвинга и Спенсера Динвидди, поэтому сразу было понятно, что их ждет тяжелая игра.

В начале матча «Нетс» прозевали рывок соперника, но к перерыву прибавили и имели преимущество в 1 очко.

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Вторая половина встречи прошла в равной борьбе, а вот в овертайме «Мемфис» оказался сильнее в защите и добыл победу.

«Атланта»

А вот «Атланта» в новом сезоне пока выступает безупречно — три победы в трех сыгранных матчах.

Подопечные Ллойда Пирса поочередно обыграли «Чикаго» (124:104), «Мемфис» (122:112) и «Детройт» (128:120).

Лидером «Хоукс» смело можно назвать Трея Янга, который в последней игре с «Пистонс», например, набрал 29 очков и сделал 6 передач.

Существенную помощь Янгу оказали Богдан Богданович и Джон Коллинз, в активе которых было 17 и 15 баллов соответственно.

У «Атланты» в лазарете находятся Данило Галлинари, Тони Снелл, Крис Данн и Оньека Оконгву.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Бруклина» — 1.41, победа «Атланты» — 3.50.

«Хоукс» имеют большие амбиции на предстоящий сезон. Своим успешным стартом они доказали, что их нельзя сбрасывать со счетов в плане борьбы за плей-офф.

Однако «Нетс» и вовсе могут рассматриваться претендентами на чемпионство. Да, они проиграли две последние встречи, но теперь, когда Дюрант и Ирвинг снова в строю, «Атланте» будет крайне тяжело продлить свою успешную серию, тем более что она сыграет в гостях. Наш прогноз и ставка — «победа "Бруклина" с форой -5,5» за 1.74.

Альтернативный вариант — «победа "Бруклина" в первой половине с форой -3,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.90. 0