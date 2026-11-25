Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) ведёт дело в отношении Артура Риндеркнеша, сообщает L’Équipe. Речь идёт о внезапной проверке в начале июня, во время которой 31-летний француз, по версии обвинения, отказался сдать пробу.

Артур Риндеркнеш globallookpress.com

В прошлом сезоне Риндеркнеш дошёл до финала «Мастерса» в Шанхае, где уступил своему двоюродному брату Валантену Вашеро.

Риндеркнеш не согласен с обвинениями

По данным L’Équipe, сотрудник допинг-контроля встретил Риндеркнеша у его дома в Бретани, когда теннисист спешил на поезд. Из-за недопонимания с англоговорящим сотрудником француз мог решить, что его уход зачтут как пропущенную проверку — за один такой пропуск игрока не дисквалифицируют. Как пишет издание, Риндеркнеш подписал бланк, в котором был зафиксирован отказ от сдачи пробы.

О разбирательстве ему сообщили в середине сентября, когда он находился в Канаде со сборной Франции на Кубке Дэвиса. В соцсетях теннисист заявил, что оспаривает обвинение и рассчитывает, что независимый трибунал его оправдает.

Риндеркнеш на «мастерсе» в Париже globallookpress.com

Я представлю трибуналу все подробности ситуации и сейчас не буду публично отвечать на обвинения. Уверен, что трибунал снимет с меня обвинение в отказе от теста. Я никогда не принимал запрещенных веществ и горжусь достижениями в профессиональном теннисе: все они достигнуты упорным трудом и всегда честно. Артур Риндеркнеш

В 2026 году француз добрался до пиковой для себя 24-й строчки в рейтинге АТР, но выдающихся результатов не показывал — ни на одном турнире он не прошёл больше двух кругов. Сезон Риндеркнеш закончил в статусе 57-й ракетки мира.

Почему одного отказа достаточно для дисквалификации

У игроков из зарегистрированного пула тестирования пропущенные проверки и нарушения правил подачи сведений о местонахождении суммируются. Нарушение фиксируют после трёх таких случаев за 12 месяцев. Если же игрок отказывается сдать пробу после уведомления уполномоченным сотрудником и у него нет уважительной причины, одного случая уже достаточно для санкции.

Базовый срок за первый такой отказ — четыре года. При исключительных обстоятельствах регламент допускает его сокращение.

Вондроушова за отказ от допинг-теста получила четыре года

В июне независимый трибунал на четыре года отстранил чемпионку Уимблдона-2023 Маркету Вондроушову. В декабре прошлого года сотрудница допинг-контроля пришла к ней домой в Праге для внесоревновательной проверки. Вондроушова подписала бланк отказа и на слушаниях объяснила, что опасалась за свою безопасность, поскольку, по её словам, сотрудница не подтвердила свои полномочия.

Трибунал пришёл к выводу, что уведомление было надлежащим, а оснований для отказа и сокращения срока не было. В августе Вондроушова обжаловала решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).