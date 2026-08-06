Россиянка Людмила Самсонова (55-я ракетка мира) во втором круге «Мастерса» в Торонто переиграла чешку Барбору Крейчикову (26) — 6:1, 7:5.

Людмила Самсонова globallookpress.com

Соперницы были на корте 1 час 36 минут. За это время россиянка 2 раза подала навылет и допустила 5 двойных ошибок, сумев реализовать при этом 4 брейк-пойнта из 10. Чешка выполнила 4 эйса и допустила 5 двойных ошибок, а также реализовала один брейк-пойнт из пяти заработанных.

Дальше Самсонова сыграет с австралийкой Майей Джойнт.

Американка Кори Гауфф(4) уверенно разобралась со своей соотечественницей Кайлой Дей — 6:2, 7:5 за 1 час 47 минут.

Гауфф сделала 4 эйса и 10 двойных ошибок, реализовав при этом 6 брейк-пойнтов из 13. Дей 5 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и сумела реализовать 3 брейк-пойнта из 6.

В третьем круге соперницей Гауфф станет гречанка Мария Саккари.

Прошла дальше и японка Наоми Осака (13), переигравшая венгерку Панну Удварди (76) со счётом 6:2, 6:4.

Их игра длилась 1 час 13 минут. Осака 10 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. Её соперница не выполнила ни одного эйса и допустила 3 двойные ошибки, реализовав при этом один брейк-пойнт из трёх заработанных.

Осака теперь сыграет с бельгийкой Элизе Мертенс.