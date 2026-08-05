Россиянин Андрей Рублёв (16‑я ракетка мира) не смог пройти дальше второго круга турнира серии «Мастерс» в канадском Монреале.

Андрей Рублёв globallookpress.com

Он неожиданно уступил в трёх сетах китайцу Цзюнчэн Шану (281‑я ракетка мира) со счётом 7:5, 4:6, 6:7 (5:7).

Матч продолжался 2 часа 43 минуты. В ходе игры Рублёв выполнил 12 подач навылет, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 4 брейк‑пойнта из 15. Шан отметился 5 эйсами, совершил 3 двойные ошибки и использовал 4 брейк‑пойнта из 7.

В другом матче Алекс де Минор (7) оказался сильнее своего соотечественника Джеймса Дакворта (86), победив со счётом 6:2, 7:6 (8:6).

Встреча длилась 1 час 46 минут. Де Минор сделал 2 эйса, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк‑пойнта из 8.

Также на турнире итальянец Флавио Коболли (9) проиграл немцу Яннику Ханфману (57) — 6:7 (5:7), 6:7 (2:7). Матч продолжался чуть более двух часов.