Россиянка Анна Калинская (21‑я ракетка мира) в напряжённом матче обыграла американку Маккартни Кесслер (48) со счётом 6:2, 6:7 (3:7), 6:4 во втором круге турнира «тысячника» в канадском Торонто.

Анна Калинская globallookpress.com

Противостояние длилось 2 часа 40 минут. За это время Калинская выполнила 7 эйсов, допустила 12 двойных ошибок и реализовала 6 брейк‑пойнтов из 18 заработанных. У её соперницы — 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк‑пойнта из 5 заработанных.

В третьем круге Калинской предстоит сыграть с соотечественницей Дианой Шнайдер (17‑я ракетка мира).

Также стоит отметить победу первой ракетки мира Арины Соболенко над японкой Моюку Утидзимой (111) — 6:3, 6:3.

Матч продолжался 1 час 21 минуту. Соболенко подала навылет 4 раза, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 6 брейк‑пойнтов из 11 заработанных.

Следующей соперницей Соболенко станет китаянка Чжан Шуай (62).