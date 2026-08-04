В следующем раунде Свитолина сыграет с победительницей матча Елена-Габриэла Русе (Румыния) — Анастасия Потапова (Австрия).

Встреча продлилась 2 часа 47 минут. В её рамках Свитолина три раза подала навылет, допустила 11 двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Бузас Манейро один эйс, 13 двойных ошибок и 8 реализованных брейк-пойнтов из 14 заработанных.

Украинка в трех сетах обыграла испанку Джессику Бузас Манейро со счётом 6:7, 7:6, 6:4.

Девятая ракетка мира Элина Свитолина одержала победу в матче второго круга турнира WTA-1000 в Торонто.

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