Девятнадцатая ракетка мира Екатерина Александрова вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Торонто.
Россиянка в двух сетах обыграла колумбийку Камилу Осорио (60) со счетом 6:3, 7:6.
Встреча продлилась 1 час 43 минуты. В её рамках Александрова два раза подала навылет, допустила 14 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Осорио один эйс, шесть двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 12 заработанных.
В следующем раунде турнира Александрова сыграет против победительницы матча Майя Хвалиньская (Польша) — Талия Гибсон (Австралия).