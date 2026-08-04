В следующем раунде турнира Александрова сыграет против победительницы матча Майя Хвалиньская (Польша) — Талия Гибсон (Австралия).

Встреча продлилась 1 час 43 минуты. В её рамках Александрова два раза подала навылет, допустила 14 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Осорио один эйс, шесть двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 12 заработанных.

Россиянка в двух сетах обыграла колумбийку Камилу Осорио (60) со счетом 6:3, 7:6.

Девятнадцатая ракетка мира Екатерина Александрова вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Торонто.

2.32

Прогнозы•Завтра 18:00 Корнеева — Наварро. Прогноз и ставка Сможет ли Корнеева выйти в третий круг «тысячника» в Тороно?

Теннис• Вчера 08:14 Неделя тенниса: сенсационная победа Лютовой и худший матч Хачанова

Теннис• 19/07/2026 19:24 Неделя тенниса: Рублев выиграл первый турнир в сезоне, Бублик снова провалил защиту титула

Теннис• 12/07/2026 23:14 Синнер защитил титул, а чешки затмили всю элиту: итоги Уимблдона-2026

Теннис• 05/07/2026 23:26 Неделя тенниса: Серена разочаровала, Сафиуллин удивил Джоковича, а Соболенко снова проиграла

Главные темы сейчас

Теннис• 27/06/2026 21:55 Последний шанс Джоковича, камбэк Серены и бунт игроков: почему Уимблдон-2026 будет огненным

Теннис• 21/06/2026 22:47 Неделя тенниса: Фриц снова проиграл в финале, Носкова взяла Берлин, а у Соболенко еще одна баранка

Теннис• 14/06/2026 20:29 Неделя тенниса: Серена возобновила карьеру, Рыбакину довели хейтеры, а Векич выиграла «пятисотник» в Лондоне

Теннис• 10/06/2026 22:05 Возвращение Серены Уильямс: фотогалерея

Теннис• 08/06/2026 01:43 Победа Мирры и триумф Зверева: Ролан Гаррос-2026 превзошел вообще все ожидания

Выбор читателей

Футбол• 30/07/2026 13:39 «Ман Сити» вложил £12,5 млн в 17‑летнего дерзкого вингера. Джереми Монга — проект на годы вперед

Футбол• 01/08/2026 13:19 Вечная война ФИФА и УЕФА. Делят власть, турниры и миллиарды

Футбол• 27/07/2026 13:42 Трансферный дайджест. 21 — 28 июля

Футбол• Сегодня 15:42 Докатился: «Спартак» выкупает Мирлинда Даку у «Рубина»

Футбол• Вчера 02:26 Кризис в ФИФА, день четвёртый: в ожидании отставки Инфантино

Самое интересное

Игры• 29/06/2026 22:21 Вдохновленные мундиалем: топ-9 официальных игр чемпионата мира по футболу

Футбол• 27/06/2026 13:12 Эго-зависимые: почему Месси и Роналду не могут просто взять и остановиться

Футбол• 27/06/2026 17:44 Прыжок веры: Ибрагимович, Суарес, Обамеянг и еще семь звезд, которые перешли в клубы без ЛЧ

Футбол• 26/06/2026 12:50 ФИФА, ну что за туфта?! Почему новый формат ЧМ заставит нас снова смотреть «договорняки»